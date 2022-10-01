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Kılıçdaroğlu'nun 'af' çıkışı dikkat çekmişti! İYİ Parti'li Dervişoğlu'ndan 'sosyal medya' göndermesi

01.10.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün dikkat çeken bir çıkışa imza atarak "belli başlı suçları kapsayacak, af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazır olduklarını" dile getirdi. TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün sıklıkla dillendirdiği af meselesine ilişkin MHP'nin de hazırlık yaptığı iddia edilmiş, Bahçeli ise "Bizim haberimiz yok" demişti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına dikkat çeken bir yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun 'af' çıkışı dikkat çekmişti! İYİ Parti'li Dervişoğlu'ndan 'sosyal medya' göndermesi

Siyasetin gündemine dün Kılıçdaroğlu'nun 'af' konusunda yaptığı açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, paylaşımında terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçların kapsam dışı kalacağı bir af konusunda iktidarla görüşmeye hazır olduklarını vurguladı.

"KADER MAHKUMLARINA YÖNELİK OLACAK"

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız. Görüyoruz beceremiyorlar, birlikte çözebiliriz. Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır."

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AK PARTİ: GÜNDEMİMİZDE YOK

AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin grup başkanvekilleri NTV yayınında katıldıkları canlı yayında af konusuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları arasında ciddi bir tutarlılık sorunu var. Toplumsal talebi gündemine almaktan ziyade daha çok toplumsal sorunları bir gündem değiştirme apaaratı olarak görüyor. Genel afla ilgili şu anda bizim bir gündemimiz henüz daha oluşmadı."

CHP: KAPILARIN ARKASINDA KONUŞULMAZ

Genel af için toplumsal mutabakatın şart olduğuna işaret eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "Kapıların ardında konuşulacak bir şey değil. Toplum tartışacak. Tartışmaya meşruiyet kazandırmak lazım" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ: SOSYAL MEDYADAN ATILMIŞ MESAJLAR ÜZERİNDEN DEĞERLENDİREMİYORUZ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla ilgili şöyle konuştu:

"Böylesine hassas konuları sosyal medyadan atılmış mesajlar üzerinden değerlendiremiyoruz. Yetkili kurullar olarak değerlendirir kararımızı açıklarız."

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