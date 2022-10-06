HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu'nun başörtü çıkışına sürpriz destek! Bülent Arınç'tan dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun başörtü çıkışına sürpriz destek! Bülent Arınç'tan dikkat çeken sözler

06.10.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kılıçdaroğlu'nun yasa teklifiyle başlayan başörtü tartışması gündemdeki yerini koruyor. CHP liderinin TBMM'ye de sunduğu yasa teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasa çıkışıyla yanıt vermişti. Karşılıklı hamleler sıcaklığını korurken eski Meclis Başkanı Bülent Arınç da tartışmalara katılarak sürpriz bir çıkış yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun başörtü çıkışına sürpriz destek! Bülent Arınç'tan dikkat çeken sözler

Siyasetteki başörtüsü tartışmalarına Bülent Arınç da katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde, başörtüsünü yasa ile güvence altına almak için hazırlanan teklifi Meclis'e sunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise AK Parti Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'nun başörütü hamlesine, anayasa teklifiyle yanıt vermişti.

Karşılıklı yapılan hamleler ve açıklamalar gündemdeki yerini korurken Bülent Arınç da tartışmalara katılarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

ytkö

"KILIÇDAROĞLU, 'BİR DAHA YAPMAYACAĞIM' DİYOR"

TV5'te katıldığı programda Kılıçdaroğlu'na "destek" veren açıklamalarda bulunan TBMM eski Başkanı Arınç, olaya siyasetçilerin gözüyle bakmak gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

Bir işi yapıyorsanız karşılığını destek olarak, oy olarak almak istersiniz. Kılıçdaroğlu da bunu yaparken böyle düşünüyor. Yani helalleşmeyi niçin yapıyor? Başörtülü arkadaşlarımızla neden bir araya gelip onları ön plana koyuyor? 'Ey muhafazakar kesim; ben sana yanlışlıklar yaptım, bundan sonra yapmayacağım, geçmişte olanlar için özür dilyorum, beni affet' diyor.

kuar

SON DAKİKA | Erdoğan'ın teklifine Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt! "Her türlü desteği vermeye hazırız" diyerek şartını söylediSON DAKİKA | Erdoğan'ın teklifine Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt! "Her türlü desteği vermeye hazırız" diyerek şartını söyledi

"SİYASETÇİLERE TÖVBE KAPISINI KİM KAPATABİLİR?"

Açıklamalarının devamında Arınç, siyasetçiler için tövbe kapısının hep açık olduğunu belirterek, "Dindar insanlar için bile tövbe kapısı her zaman açıktır, siyasetçilere tövbe kapısını kim kapatabilir. Bunu söyleyen bir insanın boğazına sarılmak gerekmez. En kötü ihtimalle 'sen madem bu düşüncedesin hadi bakalım şunu da yap şunu da yap' denebilir." şeklinde konuştu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Orası işgal edildi' dedi, 'CHP'ye geri döner misiniz' sorusuna yanıt verdi! Muharrem İnce: 'CHP Erdoğan'ın uzmanlık alanına geri dönüyor''Orası işgal edildi' dedi, 'CHP'ye geri döner misiniz' sorusuna yanıt verdi! Muharrem İnce: 'CHP Erdoğan'ın uzmanlık alanına geri dönüyor'
AK Parti Grup Toplantısı'nda güldüren anlar! Bakan Varank'tan Nureddin Nebati'ye ilginç not kameralara takıldı...AK Parti Grup Toplantısı'nda güldüren anlar! Bakan Varank'tan Nureddin Nebati'ye ilginç not kameralara takıldı...
İzmir'de gergin dakikalar! AK Parti İl Başkanı Sürmeli, "Hepsinin isimlerini alın" dedi, Tunç Soyer de yanıt verdiİzmir'de gergin dakikalar! AK Parti İl Başkanı Sürmeli, "Hepsinin isimlerini alın" dedi, Tunç Soyer de yanıt verdi
Anahtar Kelimeler:
Bülent Arınç Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsü

En Çok Okunan Haberler

Bu teklifi reddetmek gerçekten yürek ister!

Bu teklifi reddetmek gerçekten yürek ister!

Benzin ve motorin fiyatı değişti! İki günde iki zam...

Benzin ve motorin fiyatı değişti! İki günde iki zam...

Canlı yayında Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç birbirine girdi!

Canlı yayında Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç birbirine girdi!

Tayland'da kreşe saldırı! Onlarca ölü var...

Tayland'da kreşe saldırı! Onlarca ölü var...

THY uçağında korku dolu anlar! Hatay'a iniyordu...

THY uçağında korku dolu anlar! Hatay'a iniyordu...

Yurdun terasından düşen genç kız, demir korkuluklara saplandı

Yurdun terasından düşen genç kız, demir korkuluklara saplandı

İlginizi Çekebilir

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.