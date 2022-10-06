Kılıçdaroğlu'nun başörtü çıkışına sürpriz destek! Bülent Arınç'tan dikkat çeken sözler

Siyasetteki başörtüsü tartışmalarına Bülent Arınç da katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde, başörtüsünü yasa ile güvence altına almak için hazırlanan teklifi Meclis'e sunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise AK Parti Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'nun başörütü hamlesine, anayasa teklifiyle yanıt vermişti.

Karşılıklı yapılan hamleler ve açıklamalar gündemdeki yerini korurken Bülent Arınç da tartışmalara katılarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KILIÇDAROĞLU, 'BİR DAHA YAPMAYACAĞIM' DİYOR"

TV5'te katıldığı programda Kılıçdaroğlu'na "destek" veren açıklamalarda bulunan TBMM eski Başkanı Arınç, olaya siyasetçilerin gözüyle bakmak gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

Bir işi yapıyorsanız karşılığını destek olarak, oy olarak almak istersiniz. Kılıçdaroğlu da bunu yaparken böyle düşünüyor. Yani helalleşmeyi niçin yapıyor? Başörtülü arkadaşlarımızla neden bir araya gelip onları ön plana koyuyor? 'Ey muhafazakar kesim; ben sana yanlışlıklar yaptım, bundan sonra yapmayacağım, geçmişte olanlar için özür dilyorum, beni affet' diyor.

"SİYASETÇİLERE TÖVBE KAPISINI KİM KAPATABİLİR?"

Açıklamalarının devamında Arınç, siyasetçiler için tövbe kapısının hep açık olduğunu belirterek, "Dindar insanlar için bile tövbe kapısı her zaman açıktır, siyasetçilere tövbe kapısını kim kapatabilir. Bunu söyleyen bir insanın boğazına sarılmak gerekmez. En kötü ihtimalle 'sen madem bu düşüncedesin hadi bakalım şunu da yap şunu da yap' denebilir." şeklinde konuştu

