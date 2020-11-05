HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu'nun çarpıcı iddiasına Muharrem İnce'den yanıt

Kılıçdaroğlu'nun çarpıcı iddiasına Muharrem İnce'den yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.11.2020 11:00 | Son Güncelleme

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı televizyon programdaki sözlerine ilişkin, "CHP'nin Genel Başkanının yalan söylemeyeceğine, elinde kanıt olmadan iftira atmayacağına inanıyorum, inanmak istiyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun çarpıcı iddiasına Muharrem İnce'den yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında Millet İttifakı’nın dağıtılması için belli kişilere para verildiğini, parti kurma çalışmalarına destek verildiğini iddia etti. "Muharrem İnce'yi mi kastediyorsunuz?" sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, "Sadece o değil" cevabını verdi.

MUHARREM İNCE: BUYURUN NE BİLİYORSANIZ KONUŞUN

Muharrem İnce, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. İnce, "CHP’nin sade bir üyesi olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu bugün (dün) katıldığı Karar TV yayınında benim de ismimi 'Sadece o değil' diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum. Ben bu konudaki değerlendirmelerimi önümüzdeki günlerde elbette yapacağım. Ancak CHP’nin Genel Başkanının yalan söylemeyeceğine, elinde kanıt olmadan iftira atmayacağına inanıyorum, inanmak istiyorum. Buyurun ne biliyorsanız konuşun, hangi kanıtınız varsa ortaya koyun" ifadelerini kullandı.

1a33ff2af76dcabd20f07e43834b948f

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
İşte Trump’ın rakibi Joe Biden hakkında merak edilenlerİşte Trump’ın rakibi Joe Biden hakkında merak edilenler
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı? Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan açıklamıştı! Koronavirüs kısıtlamaları başladı
Erdoğan açıklamıştı! Koronavirüs kısıtlamaları başladı
ABD Başkanlık seçiminde son durum!
ABD Başkanlık seçiminde son durum!
AK Parti'li Belediye Başkanı ve ailesine saldırı
AK Parti'li Belediye Başkanı ve ailesine saldırı
İstanbul'da korkutan deprem!
İstanbul'da korkutan deprem!
Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!
Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu kimdir?
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu kimdir?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Soylu'dan polislere: Bedelini ödemeye hazırım, gereğini yapın
Soylu'dan polislere: Bedelini ödemeye hazırım, gereğini yapın
'Cuma namazı' sorusu Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı
'Cuma namazı' sorusu Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına İnce'den tepki: Ne biliyorsanız konuşun
İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Ne biliyorsanız konuşun
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar
Joe Biden kimdir? ABD Başkanı Donald Trump’ın rakibi Joe Biden kaç yaşında, ne iş yapıyor?
İşte Trump’ın rakibi Joe Biden hakkında merak edilenler
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
'Devlet Bahçeli koronavirüs oldu' iddiası olay yarattı! MHP'den açıklama geldi
'Bahçeli koronavirüs oldu' iddiası olay yarattı! Açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.