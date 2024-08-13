Kılıçdaroğlu'nun çıkışları sonrası Sözcü TV ekranlarında 'emekli ol' göndermesi: Torun sevin!

MYNET - Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'i hedef alan 'Onun yüzünden kaybettik' sözlerine yanıt veren Akşener, dava hazırlığında olduğunu belirtmişti. Kılıçdaroğlu'nun altılı masa konusundaki sözleri, seçim mağlubiyetini başkalarına bağlaması eleştirilmişti.

SÖZCÜ TV'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: EMEKLİ OL, TORUN SEV!

Sözcü TV ekranlarındaki Para Politika isimli programda Doç. Dr. Oğuz Demir ve Siyasal İletişimci Ceren Kumbasar Mumay, Kemal Kılıçdaroğlu'na emekli olması ve torun sevmesi tavsiyesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun Ekol Tv'de Armağan Çağlayan ile yaptığı yayında söylediklerine dikkat çeken Doç Dr. Oğuz Demir, 'Hayat güzel bir şey, sadece partilerin genel merkezlerinden ibaret değil. Buralara sıkışmaya gerek yok, hayatının son gününe kadar buralarda yaşamaya gerek var mı? Hayat çok güzel bir şey emin olun.

'GİDİP AZICIK DİNLENİN'

Emeklilik çok güzel bir şey, tabi ki herkesin emekliliği sizin kadar güzel olsa. Gidip azıcık dinlenmek çok iyidir, arkadan yetiştirdiğiniz insanlar var dinamik kişiler bunlar.' ifadelerini kullandı.

Araya giren Ceren Kumbasar Mumay ise 'Emekli olun torun sevin bu da çok güzel bir hayat' ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu - Ceren Kumbasar Mumay - Eren Erdem