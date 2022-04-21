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Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti! Meral Akşener'den açıklama: Müsaade ederse...

21.04.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarına gelen yüksek zamların ardından faturalarını ödememe kararı alması sonrasında bugün elektriği kesilmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun elektrik borcunu ödeme teklifinde bulunarak "Müsaade ederse hanenin elektrik borcunu ben ödeyebilirim. O da Selvi hanım için" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti! Meral Akşener'den açıklama: Müsaade ederse...

Elektrik faturalarına gelen yüksek zamların ardından faturalarını ödememe kararı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün elektriği kesildi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişme sonrası açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun elektrik borcunu ödeme teklifinde bulunarak "Müsaade ederse hanenin elektrik borcunu ben ödeyebilirim. O da Selvi hanım için" diye konuştu.

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KILIÇDAROĞLU'NUN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

2022 yılı itibarıyla elektrik faturalarına gelen yüksek zamların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, faturalarını ödememe kararı almıştı. Bugün yaşanan gelişmede Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesildiği belirtilmişti. Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda "Sevgili halkım eşimden az önce bir haber geldi. Bugün elektriğimizi kesmişler" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi! 'Eşim az önce haber verdi...'Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi! 'Eşim az önce haber verdi...'

"KILIÇDAROĞLU MÜSAADE EDERSE..."

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun borcunu ödemediği için evinin elektriğinin kesilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Akşener şunları ifade etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu elektrik faturalarını ödememe tutumuyla ilgili olarak, 3,5 milyon civarında elektrik abonesinin elektriği kesiliyor. 1,5 milyona yaklaşan bir doğal gaz kullanıcısının da doğal gazı kesik. Dolayısıyla oraya dikkat çekmek amaçlı bir tutum aldı. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesi tabi basının ve herkesin ilgisini çekti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu umarım 3,5 milyon elektriği kesilmiş haneye dair dikkat çeker. Bu sebeple hem iktidarın hem de zor durumdaki insanların iktidar tarafından problemlerinin çözülmesi için bir adım atılmasına sebep olur. O açıdan bu tutumu çok olumlu değerlendiriyorum. Şimdi bir şey daha var. Bu elektrik ve doğal gaz parasının bir şekilde ortadan kaldırılmasının fiyatı ne biliyor musunuz? 1 milyar 225 milyon lira. Yani vergi borcunun silindiği iki firmanın vergi borçlarından daha düşük rakam. Buna dikkat çekmek istiyorum. Tabi bu işte Selvi hanımın durumu zor. Sayın Kılıçdaroğlu sözünü yere düşürmemiş olur. Müsaade ederse hanenin elektrik borcunu ben ödeyebilirim. O da Selvi hanım için."

"ÇOK OLUMLU BULDUM"

Anayasa Mahkemesi'nin CHP'nin seçim kanununa itirazını kabul etmesini değerlendiren Akşener, "Çok olumlu buldum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 4 madde için müracaat etmişti. Umarım esastan bozulur" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener CHP İYİ Parti

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