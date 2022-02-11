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Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası protestosuna destek var mı? Nevşin Mengü'nün yaptığı anket sosyal medyada gündem oldu

11.02.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek elektrik faturaları sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Elektrik zamları geri çekilene kadar faturamı ödemeyeceğim' açıklamasının yankıları sürüyor. CHP liderinin bu açıklamasına vatandaşların destek verip vermediğiyle ilgili gazete Nevşin Mengü'nün sosyal medyada yaptığı anket günün en çok konuşulan konularından oldu.

Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası protestosuna destek var mı? Nevşin Mengü'nün yaptığı anket sosyal medyada gündem oldu

Elektrik faturalarının yüksekliği vatandaşın bir numaralı gündem maddesi oldu Pek çok vatandaş yüksek zamlardan şikayet ederken, hükümet kanadından yapılan açıklamalar indirim beklentisi oluşturdu.

KILIÇDAROĞLU: FATURAMI ÖDEMEYECEĞİM

Yüksek faturalarla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama ise tartışma yarattı. CHP lideri Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada elektrik zamları geri çekilene kadar faturasını ödemeyeceğini duyurdu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun bir talimatı olmadığını bu durumun kişisel bir protesto olduğunu belirterek "Bu onun kişisel protestosudur. Adalet yürüyüşüne başladığı gibi tek başına başlamıştır. İlerleyen günlerde bizlere bir çağrısı olursa memnuniyetle ve mutabakatla hep birlikte uyacağız." dedi.

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CHP liderinin elektrik protestosu tartışma yaratırken, Kılıçdaroğlu'na vatandaşın destek verip vermediğiyle ilgili yapılan bir anket dikkat çekti.

NEVŞİN MENGÜ'NÜN YAPTIĞI ANKET DİKKAT ÇEKTİ

Gazeteci Nevşin Mengü'nün sosyal medyada yaptığı ankette "Kemal Kılıçdaroğlu zamlar geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini söyledi. Siz de bu eyleme katılır mısınız?#Bende Ödemiyorum der misiniz?" dorusu soruldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ELEKTRİK PROTESTOSUNA DESTEK VAR MI?

294 bin 440 kullanıcının oy verdiği anket sonuçlarına göre yüzde 76,6'lık kesim CHP liderine destek vermezken, yüzde 22,4'lük kesim protestoya katılabileceğini belirtti.

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Anket sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Anket sonuçlandı. Soru, insanların Kılıçdaroğlu'nun eylemine destek verip vermemesi değil, bu tür bir eyleme fatura ödemeyerek katılıp katılmayacakları. Çoğunluk ben faturamı öderim demiş, ancak faturamı öderim diyenler arasında Kılıçdaroğlu'nun tavrını doğru bulanlar da var" ifadelerini kullandı.

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CANAN KAFTANCIOĞLU DA ANKETTE OY KULLANDI

Mengü, Kılıçdaroğlu'na 'faturamı ödemiyorum' diyerek destek olanlardan birini de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olduğunu söyledi.

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