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Kılıçdaroğlu'nun Emine Erdoğan'la ilgili sözleri gündem yarattı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.10.2020 09:33 | Son Güncelleme

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Emine Erdoğan'la ilgili yaptığı açıklama gündem yarattı. Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu duruma çok sinirlendiği gözlenirken gazeteci Abdulkadir Selvi, "Belli ki eşine söylenen sözler kanına dokunmuş." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Emine Erdoğan'la ilgili sözleri gündem yarattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen gün Fransız ürünlerinin boykot edilmesi yönünde çağrıda bulunurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Emine Erdoğan'ın Fransız malı çantası olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Onu da sarayın bahçesinde yaksın, 'Protesto ediyorum' desin" ifadelerini kullandı.

"SENDE ZERRE KADAR YÜREK VARSA BENİMLE İLGİLİ KONUŞ"

Dün gerçekleşen partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP liderinin bu sözlerine karşılık verdi. Erdoğan, "Dün bay Kemal eşimle ilgili bazı laflar etmiş. Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş. Eşimle ilgili değil. Sen ne biçim siyasetçisin ya? Sen zeka yoksunu bir adamsın. CHP'li kardeşlerime söylüyorum. Bu adamı görün. Ülke için bir sıkıntı bu. Benimle ilgili konuş, siyasetçi arkadaşlarımla ilgili konuş" dedi.

'ERDOĞAN'IN KANINA DOKUNMUŞ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının akışını bırakıp birdenbire bu konuya girmesine değinen Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşesinde "Belli ki eşine söylenen sözler kanına dokunmuş." ifadelerini kullandı. Selvi, Kılıçdaroğlu'nun ise yaptığı açıklamayla yanlış yaptığını savundu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısıyla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Vatandaşta Fransız malı alacak hal mi kaldı? Sen uygularsın kardeşim, saray sosyetesi uygular. Emine Hanım'ın çantası var, 50 bin dolar... Onu da sarayın bahçesinde yaksın, protesto etsin" ifadelerini kullanmıştı.

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