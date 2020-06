Kılıçdaroğlu'nun gözleri doldu sözlerine başlarken sesi titredi

Devlet yönetiminde liyakat diye bir kavram vardır. Adalet ve liyakat kardeş sözlerdir. Liyakat işi ehline vermektir. Bir devlet adalet ve liyakat ile yönetilir. Akademiden ekonomi eğitimi yapmış birini getirip "matematik profesörü ol" diyemezsiniz. Bilginiz, birikiminiz ve deneyiminiz olacak. Berber çırağının düşünün, ustasının yanında öğrenir, hemen "şunu tıraş et" demezsiniz. Berber çırağı büyük bir dikkatle ustasını izler. Devleti yönetenler, devleti arpalık gibi yönetemezler. İstediğim gibi yönetirim diyorsan, orası birilerinin arpalığı haline dönüşür. Çikolata kutusunda rüşvet alan adamı büyükelçi tayin ederseniz, gittiği ülkedeki halk şöyle düşünür; bu kişiyi buraya gönderen de aynı meşreptendir der.

Elin oğlu bir eli yağda, bir eli balda. Ne olur senin çocuğuna da bir imkan sağlansa. Baba işsiz, çocuk işsiz, anne işsiz, aynı evde birbirlerinin yüzüne bakamıyorlar. Bu memleketi bu hale kim getirdi? Haber yaptı, at içeri. İtiraz etti, alın içeri. Baskı rejimi 20 Temmuz sivil darbesinin doğal sonuçlarından.

Televizyonlara çıktı birisi, 'FETÖ ile iş birliği yaptık, Kemalistleri devirmek için' bunu söyledi. Emre Cemil Ayvalı kardeşime öncelikle yürekten teşekkür ediyorum. "Oradaki paşaları sistemin dışına atmak için kumpas kurduk" dedi. Kendisine teşekkür borcumuz var. İçeriden ve önemli birisi, medyadan sorumlu birisi. Bunun ve bunun gibi olanların bilmesi gereken bir şey var. Devlette memur olmak için KPSS sınavını kazanacaksınız, sonra aday memur olacaksınız. Çalışıyorsunuz, amir sizi izliyor. İyiyseniz bir süre sonra asalet onaylanırsa memur oluyor. Bir süre çalışacak, hemen şef olamaz. Süresi dolduktan sonra şeflik sınavına girecek, şef olacak. Diyor ki, ben 12 yıl niye bekleyeceğim. Liyakatın ne olduğunu bilmiyor, gözü kararmış. FETÖ'nün desteğini almış, ben istediğimi yaparım diyor. Sen eğer, FETÖ ile işbirliğini itiraf ettiysen sana öncelikle borcumuz var, peki, FETÖ ile iltisaktan içeride yatan öğrencilerin ne günahı var. Komutanı çıkın dışarı demiş, bunlar çıkmışlar. Bir savcı harekete geçti mi, hiçbirisi geçemez. Tarih bunları not edecek.

BANKALARA YAPILAN ATAMALAR

Eski güreşçi arkadaşımız da bir bankanın yönetim kuruluna atandı. Hepimizin alkışladığı bir arkadaş. Hepimizin gurur duyduğu bir kişi. Banka yönetiminde ne işi var? Bankanın 'b'sini bilmiyor. Spor Bakanı eyvallah, itirazım yok. Ama kardeşim banka ile ne ilgilisi var? Benim bu kardeşimden istirhamım, başarılarını gölgelemek istemiyorsan o koltuğa oturmayacaksın.

Sizde vicdan var mı? Sizde din var mı, iman var mı? Yeter ya. Gözünüzü para doyursun kardeşim. Amerika'da dünyalığı yaptılar, diğer yerlerde dünyalıklarını yaptılar, bir de bunlar 'Biz Müslümanız'. Ben kabul etmiyorum arkadaş. Burada aç yatıyor çocuk, orada 4 yerden maaş alıyor. Yeter ya. Böyle rezalet görüşmemiştir. Dünyada böyle rezalet yoktur.

"NİYE VATANDAŞ SANA PARA VERSİN"

Yandaşa her türlü parayı veriyorlar. Dönüp diyorlar ki, Covid-19 krizi var, bize para verin. IBAN numaralarını açıkladım bize para verin. Niye vatandaş sana para versin. Aç ya vatandaş. Evine ekmek götüremeyen milyonlar var. Her yerde bu adaletsizliği anlatacağız. Sizler de gittiğiniz her toplantıda söyleyin. TÜİK, devamlı adam değiştiriyorlar. Yıllık geliri 7 bin liranın altında olan, yani aylık 583 lira gelir elde eden 11 milyon kişi var bu ülkede. Aylık geliri 582 lira olan 11 milyon kişi var. Sarayda oturanların gördüklerinde bu rakamı, acaba yüzleri kızarıyor mu? 18 yıldır devleti yöneteceksin, 11 milyon kişinin aylık geliri 583 lira olacak. Bunlarda insan sevgisi var mı?