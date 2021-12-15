Kılıçdaroğlu'nun gündem olan sözlerine Karamollağlu'ndan ilk açıklama: Zamanı geldiğinde...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için şu anda erken olduğu kanaatinde olduğunu belirterek "Zamanı geldiğinde bu istişarelerle karara bağlanır." dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"İNSANLAR MUTSUZ"

Her alanda 2021'in zor bir yıl olduğunu, yeni yıla girerken de ümitlerin tükendiğini ifade eden Karamollaoğlu, yeni yılda da karamsar bir tabloyla karşılaşılacağının görüldüğünü söyledi. İnsanların mutsuz olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "Saadet Partisi olarak her şeyden önce bu ülkenin kaybolan umutlarını yeşertmekte, insanımızın neşesini yeniden hayata geçirmekte kararlıyız." diye konuştu.

EKONOMİ ELEŞTİRİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ekonomideki kötü gidişin sadece fiyat artışından ibaret olduğunu, artışın da marketçilerden ve stokçulardan kaynaklandığını dile getirdiğini aktaran Karamollaoğlu, problemin aslında "kontrolden çıkan ve ekonomiyi istikrarsızlık batağına sürükleyen AK Parti'nin yanlış politikaları" olduğunu savundu.

Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin yönetim krizi yaşadığını, demokrasi kriziyle de karşı karşıya olunduğunu öne sürerek şöyle devam etti:



"Bu geçirdiğimiz zor dönemde iktidarın, biraz daha kucaklayıcı, kendisiyle belki aynı fikirleri paylaşmayan ama içinde yaşadığı krizi iyi bilen kesimlerle mutlaka bir araya gelmesi ve onları dinlemesi gerek. Kim bunlar derseniz, başta meslek grupları gelir. Odalar, diğer meslek grupları. Bütün bu odalar, gruplar, uzmanlaşmış kesimleri temsil eden insanlardır."

KILIÇDAROĞLU'NUN OLASI ADAYLIĞI

Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili "İttifak kabul ederse bir sorun yok." sözlerinin hatırlatılması üzerine de "Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin şu anda erken olduğu kanaatindeyim. Zamanı geldiğinde bu istişarelerle karara bağlanır." dedi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir canlı yayında, "İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmamda bir sorun yok. İttifak liderleri bu konu hakkında hiç konuşmadık. Eğer ki ittifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım. Bir araya gelip oturup karar vermemiz lazım. Biz demokrasiyi savunuyoruz. Karşı tarafta otoriter sistem var." ifadelerini kullanmıştı.



