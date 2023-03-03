Kılıçdaroğlu'nun ilk görüşmesi sona erdi! Gündemi hareketlendiren iddiaların ardından...

Altılı masanın dünkü toplantısı, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ortaya atılan iddialarla birlikte gündemi hayli hareketlendirdi. Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili takınacağı tutum merak edilirken Kılıçdaroğlu bugün parti ziyaretlerine başladı.

Kılıçdaroğlu, CHP heyetiyle birlikte 13.30'da Sol Parti Kurucu Genel Başkanı Önder İşleyen ve Sol Parti heyeti ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan ayrıldı.

CHP lideri, bugün ayrıca TİP Başkanı Erkan Baş ile de bir araya gelecek.

