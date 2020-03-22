Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Fikriye Dalgıç son yolculuğuna uğurlandı! Kılıçdaroğlu cenazeye katılmadı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun İzmit’te yaşayan kız kardeşi Fikriye Dalgıç için Sarıgazi Cemevinde tören düzenlendi. Törene Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs tedbirleri kapsamında katılmadı. Cemevine girenlere ve bahçe dışındaki vatandaşlara eldiven ve maske dağıtıldı. Cenaze namazında ise cemaat mesafe bırakarak saf tuttu. Tören sonrası Fikriye Dalgıç’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Kocaeli Derince Mezarlığına götürüldü.

"GENEL BAŞKANIMIZ İZDİHAM OLMASIN DİYE KATILMADI"

Cenaze namazı sonrasında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Dezenfekte istasyonlarımızı kurduk, alanın ilaçlanmasını yaptık. Sayın Genel Başkanımız duyarlılık göstererek bilinçli bir şekilde cenaze namazına katılmadı ki bir izdiham olmasın diye. Bundan dolayı sadece aile yakınlarının katıldığı bir cenaze merasimi düzenlendi. Ülke olarak çok zor dönemlerden geçiyoruz. Herkese doğru mesajlar vermeye çalışıyoruz. ’Evinizde kalın’ derken bu duyarlılığı göstererek Genel Başkanımız da acısını işinde yaşayarak şu an cenaze namazına katılmadı ki kimseye zarar verecek bir kalabalık gerçekleşmesin. Sadece defin edilirken mezarlıkta olacaktır. Kimsenin gelmemesi için özel bir çağrıda bulundu. Bizler de katılım sağlayamıyoruz” diye konuştu.

