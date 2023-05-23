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  4. Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Babala TV'deki çekimleri bir seyirci terk etmişti! Oğuzhan Uğur o anların görüntülerini 'Bay baaaay' notuyla paylaştı!

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Babala TV'deki çekimleri bir seyirci terk etmişti! Oğuzhan Uğur o anların görüntülerini 'Bay baaaay' notuyla paylaştı!

23.05.2023 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Uğur'un Babala TV'de yayınlanan 'Mevzular Açık Mikrofon' programına, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu konuk oldu. 7 saatten fazla süren çekimler sırasında bir seyirciyle Oğuzhan Uğur arasında gergin anlar yaşandı. Uğur 'Sosyal medyadan tehdit ediliyorum, can güvenliğim' yok diyerek stüdyodan ayrılan bir seyirciyle yaşadığı diyaloğun videosunu paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Babala TV'deki çekimleri bir seyirci terk etmişti! Oğuzhan Uğur o anların görüntülerini 'Bay baaaay' notuyla paylaştı!

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin ikinci turu öncesinde Babala TV'de yayınlanacak olan Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu. Çarşamba günü yayınlanacak olan bölümden bir kesiti ise Uğur 'Bay baaaay' başlığıyla paylaştı.

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"AT SLOGANINI GİT"

Söz konusu videoda bir seyirci 'Sosyal medyadan tehdit ediliyorum, can güvenliğim' diyerek stüdyodan ayrıldı. Uğur ise "Ben sana insan gibi yanına geldim. Dedim ki sana 'Canım kardeşim böyle tweetler atma' dedim. Sorulan sorulardan hangisi Kemal Bey'i yağlamak için soruldu? Senin benden özür dilemene ihtiyacım yok. Tamam haydi yavrum at sloganını git at sloganını git. Bay bay." dedi.

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"KULİSE ÇIKARKEN BİR BAKTIM..."

Uğur ise paylaştığı videoda seyirciyle arada bir araya gelerek konuştuğunu ifade ederek şunları söyledi:

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"Arkadaşın herhangi bir partiyle bağlantısı yok. Böyle arkadaşlar genelde severler kendi hayatlarında çok ilgi görmedikleri için burada ilgi görmeye çalışırlar. Arada yanına gittim. El sıkıştım dedim ki 'Canım kardeşim yemin ediyorum burada kimse Kılıçdaroğlu övmeyecek sorular bu şekilde' dedim. El sıkıştık, 'deprem zamanı beni engellemiştin' dedi. Kimbilir ne dedi deprem zamanı. 'Al dedim telefonumu engelimi kaldır' ve kaldırdı. 'Takibe al' dedim takibe aldı. 'Anlaştık mı?' dedim 'İyi misin var mı ihtiyacınız?' dedim. 'Teşekkür ederim ağabey' dedi. Kulise çıkarken bir baktım 'Salonda olsa olsa 10 tane AK Partili var. Bunların hepsi CHP'li ve Babala ekibinin gözü üzerimde'. Sen kimsin ya Babala ekibinin gözü üzerinde olacak. Giderken de dediğini duydunuz. 'Can güvenliğimden dolayı gidiyorum' dedi. AK Partili arkadaşları üzerine alınmasın, bu çocuğun ben AK Partili olduğunu düşünüyorum. Böyle arkadaşlar vardır böyle programlara gelirler ve 'Ben bir şey yapmalıyım' derler"

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