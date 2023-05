Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Babala TV'deki programa 'Sakine Cansız' sorusu damga vurdu! Salonda bulunan Canan Kaftancıoğlu, yıllar önceki paylaşımını savundu

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü yaptığı, Babala Tv'deki Mevzular Açık Mikrofon programına katıldı. Programın formatı gereği kendisine muhalif olan gençlerin sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

Programda en dikkat çeken anlardan biri ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik gelen eleştiri oldu.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN 'SAKİNE CANSIZ' PAYLAŞIMI SORULDU

Katılımcılardan biri CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun terör örgütü PKK'nın kurucularından olan Sakine Cansız'la ilgili zamanında atmış olduğu tweeti sordu.

Ülkenin büyük çoğunluğunun bu paylaşımdan rahatsız olduğunu belirten katılımcı, 9 Ocak 2013'te öldükten iki gün sonra Kaftancıoğlu'nun paylaşmış olduğu "'İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeden' demiş Sakine Cansız ve insanlık yine kaybetti" tweetini hatırlattı.

KAFTANCIOĞLU, SÖZ ALARAK YANITLADI

Bu açıklamalar üzerine söz alan CHP'li Kaftancıoğlu, söz konusu paylaşımı neden yaptığını açıkladı.

Kaftancıoğlu, şöyle konuştu;

"Ben bir kadınım, bir hekimim, bir insan hakları savunucusuyum. Sakine Cansız'ın kim olduğunu siz hatırlatmadan ben çok açıkça hatırlatayım. Sakine Cansız, PKK terör örgütünün kurucularından biridir. Nokta. Güçlü devlet ve devletin güvenlik güçleri yakalar, hukuk karşısında suçu neyse kaç yılsa cezası olarak hapishanede yatırır. Veya Sakine Cansız PKK terör örgütüyle dağlarda güvenlik güçlerimizle çatışırken öldürüldüğünde ise terör örgütünün üyesi yöneticisi öldürüldü olur.

Sakine Cansız denilen kişi Avrupa'nın orta yerinde, gayet de lüks bir apartmanda veya yerde yine o dönemki haberlere bakarsanız göreceksiniz, benim söylediğime benzer bir şekilde iktidar yöneticilerinin söylediği gibi Avrupa'nın ortasında infaz edilmiştir.

"YAPILAN YANLIŞIN YANLIŞ OLDUĞUNU SÖYLEMEME ENGEL DEĞİL"

Birileri tarafından, kim olduklarını ben bilemem; Avrupa'nın ortasında infaz ediliyorsa eğer... her şeyin esası adalettir. Her ne olursa olsun, her kim olursa olsun, hiç kimsenin ama hiç kimsenin infaz edilmesi en azından benim için bir kadın olarak benim gibi düşünmese bile yanlıştır. Bu durum yapılan yanlışın yanlış olduğunu söylememe engel değildir."