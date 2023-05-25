HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Babala TV'deki programa 'Sakine Cansız' sorusu damga vurdu! Salonda bulunan Canan Kaftancıoğlu, yıllar önceki paylaşımını savundu

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Babala TV'deki programa 'Sakine Cansız' sorusu damga vurdu! Salonda bulunan Canan Kaftancıoğlu, yıllar önceki paylaşımını savundu

25.05.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Babala TV'deki Mevzular Açık Mikrofon'da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik gelen eleştiri gündem oldu. Kaftancıoğlu'nun yıllar önce terör örgütü PKK'nın kurucularından olan Sakine Cansız'la ilgili paylaşımı soruldu. O sırada salonda bulunan Kaftancıoğlu, söz alarak açıklamada bulundu. Kaftancıoğlu'nun yapmış olduğu açıklama sosyal medyada çok konuşuldu.

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Babala TV'deki programa 'Sakine Cansız' sorusu damga vurdu! Salonda bulunan Canan Kaftancıoğlu, yıllar önceki paylaşımını savundu

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü yaptığı, Babala Tv'deki Mevzular Açık Mikrofon programına katıldı. Programın formatı gereği kendisine muhalif olan gençlerin sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

Programda en dikkat çeken anlardan biri ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik gelen eleştiri oldu.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN 'SAKİNE CANSIZ' PAYLAŞIMI SORULDU

Katılımcılardan biri CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun terör örgütü PKK'nın kurucularından olan Sakine Cansız'la ilgili zamanında atmış olduğu tweeti sordu.

1

Ülkenin büyük çoğunluğunun bu paylaşımdan rahatsız olduğunu belirten katılımcı, 9 Ocak 2013'te öldükten iki gün sonra Kaftancıoğlu'nun paylaşmış olduğu "'İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeden' demiş Sakine Cansız ve insanlık yine kaybetti" tweetini hatırlattı.

fgdgdfh

KAFTANCIOĞLU, SÖZ ALARAK YANITLADI

Bu açıklamalar üzerine söz alan CHP'li Kaftancıoğlu, söz konusu paylaşımı neden yaptığını açıkladı.

Kaftancıoğlu, şöyle konuştu;

"Ben bir kadınım, bir hekimim, bir insan hakları savunucusuyum. Sakine Cansız'ın kim olduğunu siz hatırlatmadan ben çok açıkça hatırlatayım. Sakine Cansız, PKK terör örgütünün kurucularından biridir. Nokta. Güçlü devlet ve devletin güvenlik güçleri yakalar, hukuk karşısında suçu neyse kaç yılsa cezası olarak hapishanede yatırır. Veya Sakine Cansız PKK terör örgütüyle dağlarda güvenlik güçlerimizle çatışırken öldürüldüğünde ise terör örgütünün üyesi yöneticisi öldürüldü olur.

2

Sakine Cansız denilen kişi Avrupa'nın orta yerinde, gayet de lüks bir apartmanda veya yerde yine o dönemki haberlere bakarsanız göreceksiniz, benim söylediğime benzer bir şekilde iktidar yöneticilerinin söylediği gibi Avrupa'nın ortasında infaz edilmiştir.

"YAPILAN YANLIŞIN YANLIŞ OLDUĞUNU SÖYLEMEME ENGEL DEĞİL"

Birileri tarafından, kim olduklarını ben bilemem; Avrupa'nın ortasında infaz ediliyorsa eğer... her şeyin esası adalettir. Her ne olursa olsun, her kim olursa olsun, hiç kimsenin ama hiç kimsenin infaz edilmesi en azından benim için bir kadın olarak benim gibi düşünmese bile yanlıştır. Bu durum yapılan yanlışın yanlış olduğunu söylememe engel değildir."

İlginizi Çekebilir

İkinci tur için rakam verdi: 'Alabilirse öpsün başına koysun'

İkinci tur için rakam verdi: 'Alabilirse öpsün başına koysun'

 HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'

HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'

 İstanbul'da korkunç olay! Domuz bağı ile öldürüldü

İstanbul'da korkunç olay! Domuz bağı ile öldürüldü

 Kılıçdaroğlu'ndan Togg açıklaması! 'Benden destek istediler'

Kılıçdaroğlu'ndan Togg açıklaması! 'Benden destek istediler'

 Mansur Yavaş'tan Sinan Oğan ile ilgili dikkat çeken sözler!

Mansur Yavaş'tan Sinan Oğan ile ilgili dikkat çeken sözler!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci tur için rakam verdi: 'Alabilirse öpsün başına koysun'İkinci tur için rakam verdi: 'Alabilirse öpsün başına koysun'
Ruslar duyurdu! Savaş gemisi saldırıya uğradıRuslar duyurdu! Savaş gemisi saldırıya uğradı
Özdağ'ın 'Bakanlık' çıkışına Gelecek Partisi'nden tepki!Özdağ'ın 'Bakanlık' çıkışına Gelecek Partisi'nden tepki!
Anahtar Kelimeler:
pkk CHP Canan Kaftancıoğlu

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da korkunç olay! Domuz bağı ile öldürüldü

İstanbul'da korkunç olay! Domuz bağı ile öldürüldü

Bankacılık sektöründe ‘siyaset üssü’ tartışması

Bankacılık sektöründe ‘siyaset üssü’ tartışması

Jesus maç sonu şaşırttı! "Büyük bir heyecanla geldim ancak..."

Jesus maç sonu şaşırttı! "Büyük bir heyecanla geldim ancak..."

Kılıçdaroğlu'ndan Togg açıklaması! 'Benden destek istediler'

Kılıçdaroğlu'ndan Togg açıklaması! 'Benden destek istediler'

HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'

HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'

Özdağ'dan o soruya sert yanıt: Oy vermezlerse vermesinler, hiç umurumda değil

Özdağ'dan o soruya sert yanıt: Oy vermezlerse vermesinler, hiç umurumda değil

İlginizi Çekebilir

Damat kaçtı! Gelin 20 kilometre kovalayıp...

Damat kaçtı! Gelin 20 kilometre kovalayıp...

Mide bulandıran anlar! Yılanın kafasını kopartıp çiğ çiğ yedi

Mide bulandıran anlar! Yılanın kafasını kopartıp çiğ çiğ yedi

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Tuvalete düşürdü! 13 yıl sonra karşısında görünce...

Tuvalete düşürdü! 13 yıl sonra karşısında görünce...

Doğum günü sürprizi dehşet saçtı! Gönderilen çikolataları yedi ve...

Doğum günü sürprizi dehşet saçtı! Gönderilen çikolataları yedi ve...

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.