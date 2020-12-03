Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda CHP'yi eleştiren muhtarlar derneği başkanı: Tek bir pişmanlığım yok

Kayseri'de dün CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı 'Muhtarlar Buluşması'na, Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er de davet edildi. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesi kürsüye davet edilen Yakup Er, "CHP'ye bu zamana kadar oy vermedim. Belki ileride verebilirim. İl örgütünüzü tebrik ediyorum. Demokratik bir partisiniz. Size STK'lar olarak tavsiyemiz, bütün örgütlerinizin Kayseri gibi çalışmasını dilerim. Milletvekiliniz hep sahada. Ancak Sezgin Tanrıkulu Bey'in Güneydoğu'da PKK cenazelerine katıldığını, fotoğraf çektirdiğini görüyoruz. Siz bunları mutlaka takip ediyorsunuz. Sizin partinize yakışmıyor. Mersin milletvekilinizin maksadını aşan konuşması bizleri incitmiştir. Birliğimizi bozacak Ali Mahir Bey'in son konuşmasını yersiz buluyorum" dedi.

'SÖYLEMEZSEM MUHTARLAR BENİ TENKİT EDECEKTİ'

Dernek Başkanı Er, yaptığı bu konuşmasının ardından değerlendirmede bulundu.

CHP İl Başkanlığı'nın kendisini davet ettiğini belirten Er, "Diğer muhtarlara da toplantıya katılmalarını, demokratik ortamda söylenmesi gereken ne varsa söylenmesi için katkıda bulundum. Toplantıda spontane olarak gelişen bir şekilde beni kürsüye davet ettiler. Sayın Genel Başkan değil ama özellikle örgütünde görev alan arkadaşların yanlışlarını söyleme gereği duydum. Söylemezsem şehit ailelerim ve muhtarlarım beni tenkit edecektir. Kılıçdaroğlu ilimize gelmiş misafirimizdi. Kendisini incitmeden şahsına herhangi bir kırıcı ifade kullanmadan özellikle örgütünde bulunan PKK paçavraları altında fotoğraf çektiren Sezgin Tanrıkulu'nu söyledim. Genel Başkan bunun photoshop olduğunu söyledi ama biz bunun defalarca olduğu için inanmıyoruz. Son olarak CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 'Ordu satılmıştır' şeklindeki hadsiz ifadesinin yüce Türk milleti gönlünde telafisi mümkün olmayan yara açtığını söyledim. Bu Ali Mahir beyin ilk pot kırması değildir. Gaf yaptığını da düşünmüyorum. Ali Mahir bey şehit cenazelerinde yılışacak kadar küçülen neyin kafasını yaşadığını bilmeyen bir vekildir. Ben ve başkanlığını yaptığım derneğim kendisini şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.