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  4. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında ilginç anlar! Kürsüye geldi derdini böyle anlattı

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında ilginç anlar! Kürsüye geldi derdini böyle anlattı

27.05.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da yaptığı konuşmada "Hak, hukuk ve adaletin olması için her evde huzur ve bereketin olması gerekiyor" dedi. Kılıçdaroğlu konuşması sırasında kendisine seslenen bir kadını çocuğu ile birlikte kürsüye davet ederek bir süre dinledi. Kürsüye gelen kadın yaptığı açıklamada "Evimin kirası bin lirayken birden 4 bin lira oldu aldığım maaş 5 bin lira ben nasıl geçineceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında ilginç anlar! Kürsüye geldi derdini böyle anlattı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Aile Destekleri Sigortası Buluşması'nda konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasını yaptığı sırada dikkat çeken bir an yaşandı. Kılıçdaroğlu, bir kadının kendisine seslenmesi üzerine konuşmasını yarıda keserek yanındaki çocukla birlikte kadını sahneye davet etti. Kılıçdaroğlu'nun bir süre kendisini dinlediği kadın yaptığı açıklamada "Evimin kirası bin lirayken birden 4 bin lira oldu aldığım maaş 5 bin lira ben nasıl geçineceğim" dedi.

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Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"EĞER BİR ÇOCUK YATAĞA AÇ GİRİYORSA..."

"Hak, hukuk ve adaletin olması için her evde huzur ve bereketin olması gerekiyor. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her ailenin evladını doyurduğu bir düzeni inşa ettiğimizde o ülkede adalet var demektir. Eğer bir çocuk yatağa aç giriyorsa, anne beslenme çantasına bir şey koyamıyorsa o ülkede adalet yok demektir. Benim bütün hedefim bu ülkeye adaleti getirmek ve her evde huzur ve bereketin olmasını sağlamaktır. Bundan emin olmanızı istiyorum.

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"HİÇBİR KADINI ERKEĞE MUHTAÇ ETMEYECEĞİM"

Devletin sizi desteklemesi lazım. Kimseyi aç ve açıkta bırakmaması lazım. İnsanın haysiyetini koruyacaksınız. Yoksul mahallerden başlayarak bol miktarda kreş açın. Neden sosyal devlet diyoruz? Sosyal devlet geliri olmayan ve düşük gelirli vatandaşına hizmet eden devlet demektir. Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç etmeyeceğim."

DİKKAT ÇEKEN ANLAR! KADINI SAHNEYE DAVET ETTİ: GELEN GÜN GİDEN GÜNÜ ARATIYOR

Kılıçdaroğlu konuşması sırasında kendisine seslenen bir kadını çocuğu ile birlikte kürsüye davet ederek bir süre dinledi. Kürsüye gelen kadın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Allah’a şükürler olsun ki rüyamda görsem sizinle böyle birebir konuşacağımı görüşeceğimiz hayal bile edemiyordum. Ama şu an allahıma şükürler olsun sizin gibi değerli bir büyüğümüzle beraberiz. İnşallah cumhurbaşkanı olarak da görmek istiyoruz.

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Sizinle yüz yüze yan yana gelmek bir şeref benim için. Evet ben 59 yaşına girdim ve şu ana kadar 2 tane kız çocuğumu babamdan aldığım eşim yok emekli maaşıyla çok zor şartlarda büyüttüm ama şu an diyorum ki gelen gün giden günü aratıyor. Öyle zor bir hayat geçiriyoruz ki bütün arkadaşlarımızın da dile getirdiği gibi hayat şartlarının zor olduğunu onu en yakından yaşayan ben oldum. Yeri geldi çocuklarımın önüne bir tas çorbayı koyarken benim geri çekildiğim günler oldu. Ama şu an yemin ederim gelen gün giden günü arattığı gibi bize nasıl bir toz pembe tablo çiziyorlar ben bilmiyorum bana hiç olmadı o toz pembe tablo.

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Şu an ben iki kızımı okuttum evlendirdim torunlarım var. Bir anneanne olarak ben üniversite okuyan torunuma harçlık veremiyorum. Evimin kirası bin lirayken birden 4 bin lira oldu aldığım maaş 5 bin lira ben nasıl geçineceğim. Benim torunlarıma hakkım değil mi bir anneanne olarak bir harçlık cebine koymak."


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seçim Kemal Kılıçdaroğlu CHP Millet İttifakı

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