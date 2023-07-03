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  4. Kılıçdaroğlu'nun 'lüks tatil' yaptığı iddiası gündem oldu! CHP'den açıklama geldi: Eşi, kızları, gelini, oğlu, damadı ve torunları...

Kılıçdaroğlu'nun 'lüks tatil' yaptığı iddiası gündem oldu! CHP'den açıklama geldi: Eşi, kızları, gelini, oğlu, damadı ve torunları...

03.07.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'lüks tatil yaptığı' iddiaları ise gündem oldu. CHP liderinin tatilini günlüğü 316 bin liralık lüks bir villada geçirdiği öne sürüldü. Söz konusu iddialara ilişkin CHP'den açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu'nun 'lüks tatil' yaptığı iddiası gündem oldu! CHP'den açıklama geldi: Eşi, kızları, gelini, oğlu, damadı ve torunları...

Kurban Bayramı'nı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ailesiyle geçirdi. Ancak gündeme gelen kimi iddialara göre Kılıçdaroğlu'nun tatili için VIP villaya günlüğü 316 bin lira ödendi.

CHP LÜKS TATİL İDDİALARINI YALANLADI

Sosyal medyada da çok konuşulan iddialar ise CHP tarafından yalanlandı. 'CHP Teyit' sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

EŞİ, KIZLARI, GELİNİ, OĞLU, DAMADI, TORUNLARI...

Kılıçdaroğlu'nun 5 günlük tatiliyle ilgili açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sayın Genel Başkanımızın yoğun seçim çalışmaları sonrası; kıymetli eşi, kızları, gelini, oğlu, damadı ve torunları ile gerçekleştirdiği 5 günlük Kurban Bayramı tatili ile ilgili yapılan haberlerdeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır."

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Kemal Kılıçdaroğlu

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