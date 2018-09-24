Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı ne kadar? Tazminat sonrası Meclis'e mal beyanında bulunacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yakınlarının Man Adası’na para transferi yaptıkları yönündeki açıklamaları nedeniyle ödemeye mahkum edildiği manevi tazminat bedeline karşılık 909 bin 353 lirayı geçtiğimiz hafta İstanbul 3. İcra Dairesi’ne teminat olarak yatırdı.
Ancak bu işlem sonrası sosyal medyada ve kamuoyunda "Kılıçdaroğlu bu parayı nereden buldu?" ve "Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı ne kadar?" soruları sorulmaya başlandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1 milyona yakın tazminat ödediği hatırlatılarak, bu ödemenin parti kasasından yapılıp yapılmadığı sorusu üzerinde Salıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde TBMM’ye mal beyanında bulunacağını kaydetti.
MHP'nin af teklifiyle ilgili soruya Salıcı, "Affın içeriğini görmek lazım. MHP, Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı. Cumhur İttifakı'nın büyük ortağı bu af teklifiyle ilgili ne düşünüyor ona bakmak lazım. İttifak kendi içinde bu konuya nasıl bakıyor. Af teklifinin içeriği milletvekillerimiz tarafından incelenecek. Grup Başkanvekillerimiz, hukukçu milletvekillerimizle bir komisyon oluşturacaklar, o komisyon af teklifinin içeriğiyle ilgili konuyu detaylı şekilde değerlendirecek. CHP ondan sonra bir görüş oluşturacak" cevabını verdi.
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