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Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken bayrak detayı: Yeşil Sol Parti ve CHP'liler...

02.05.2023 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim ayına girilmesiyle beraber siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları il gezilerini hızlandırdı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son adresi Van oldu. Kılıçdaroğlu'ndan önce miting alanındaki partililere seslenen İmamoğlu'nun konuşması sırasında çekilen görüntüler dikkat çekti.

Türkiye adım adım seçime giderken siyasi arenadaki hareketlilik arttı. Adaylar hem meydanlarda hem ekranlarda hem de sosyal medyada çalışmalarına devam ediyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarına Van'da devam etti. Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.

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MİTİNG ALANINDAKİ GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine getirilmesi beklenen İmamoğlu sahneye çıkan ilk isim oldu.

Van'da toplanan kalabalığa seslenen İmamaoğlu şu ifadeleri kullandı;

Devlette yeni bir anlayış ortaya koyacağız. Van, hak ettiği değeri görecek. Bürokrat bir partinin değil devletin memuru olacak. Haksızlığa evet demeyerek kayyum düzenine son vereceğiz. Van'ın bütün konularını biliyoruz. Burayı turizmin başkentlerinden biri haline getireceğiz.

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"SEÇİMDEN SONRA SİZE SÖZ"

Seçimden sonra size söz ilk ziyaretlerimden birini Van'a yapacağım. Bu seçimi millet için kazanacağız. Bu seçimi Van için İstanbul 81 il için kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız.

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İmamoğlu'nun konuşmasını yaptığı sırada ekranlarda yer alan görüntülerde kalabalık içindeki Yeşil Sol Partililerin bayrak salladığı anlar gündem oldu. Kalabalık içinde Yeşil Sol Parti'nin yanında CHP bayrakları ve Türk bayrağının da olması gözlerden kaçmadı.

"BİR OY KILIÇDAROĞLU'NA BİR OY HDP'YE"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, "Bir oy HDP’ye bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Van Kemal Kılıçdaroğlu

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