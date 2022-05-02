Kılıçdaroğlu'nun Nazi benzetmesi çok tartışılmıştı! Bakan Bozdağ'dan tepki geldi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Nazi mahkemeleri' benzetmesi gündeme oturdu. Kılıçdaroğlu'nun 'Gezi Parkı davası' kararlarına Nazi mahkemelerinin kararlarını Nazi mahkemelerinden farksız bulması Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın tepkisini çekti. Bakan Bozdağ, tepkisini "Türk yargısına hakaret" olarak nitelendirdi.

"TALİHSİZ VE NEFRET DOLU AÇIKLAMA"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türk mahkemeleri için ‘Nazi Mahkemesi’ benzetmesine tepki gösteren Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bu benzetmenin Türk yargısına yönelik bir hakaret olduğunu ifade eden Bozdağ paylaşımlarında şu sözlere yer verdi:

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkemelerimiz için ‘Nazi Mahkemesi’ benzetmesi yapması bağımsız Türk yargısına, hakim ve savcılarımıza hem büyük bir hakarettir ve hem de büyük bir saygısızlıktır. Bu talihsiz ve nefret dolu açıklamayı yapan Sayın Kılıçdaroğlu’nu kınıyorum.

"AKIL TUTULMASI OLSA GEREK"

"Sayın Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin içişlerine müdahaleye cür’et eden Almanya’ya hiçbir söz söylemeyip de Türk yargısını “Nazi Mahkemelerine” benzetmesi bir akıl tutulması olsa gerektir.

"Mahkeme kararını eleştirmek haktır. Ama mahkeme kararını eleştirme yerine mahkemeye ve yargı görevini yapanlara hakaret etmek;haksızlıktır. Sayın Kılıçdaroğlu’nu Türk yargısına ve yargı görevi yapanlara karşı daha temiz ve saygılı bir dil kullanmaya davet ediyorum."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde 'Gezi Parkı davası'ndan Osman Kavala'ya müebbet hapis cezası çıkması kararını eleştirmişti. CHP lideri konuyla ilgili şu sözleri kullanmıştı:

"Gezi olayları dolayısıyla kurulan mahkemenin Almanya’daki Nazi mahkemelerinden bir farkı yok, orada da insanlar nasıl mahkum edildiyse benzer olaylar burada da oldu."

