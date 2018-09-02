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Kılıçdaroğlu’nun oğlu evlendi (Düğüne Muharrem İnce de katıldı)

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.09.2018 08:14 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, Mine Alşan ile evlendi.

Törene parti yöneticileri ve milletvekillerinin yanı sıra CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de katıldı.

Kılıçdaroğlu’nun oğlu evlendi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, İncek'te gerçekleştirilen törenle Mine Alşan ile evlendi.
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Çiftin nikahını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kıyarken, nikah şahitleri Murat Karayalçın, Altan Öymen, Hikmet Çetin, Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu ile Yılmaz Çapan oldu.
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Çift, misafirlerden çiçek göndermek yerine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine bağışta bulunmalarını istedi.
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Çiftin akrabalarının yanı sıra parti yöneticileri, milletvekilleri ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin yer aldığı düğüne CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de katıldı.
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Düğün için mevcut milletvekilleri, eski ve yeni Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine davet gönderilmişti.
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Güney Kore'de siyaset bilimi alanında doktora yapan Kerem Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl Türkiye'ye dönerek 2009'dan bu yana birlikte olduğu Mine Alşan ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Çift, geçen yıl nisan ayında Mine Alşan'ın memleketi Trabzon'da aile arasında nişanlanmıştı.
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Nişan sonrası vatani görevi için Sivas'a giden Kerem Kılıçdaroğlu, Temeltepe Askeri Kışlası'nda kısa dönem askerlik yapmıştı. Kerem Kılıçdaroğlu'nun mart ayında terhis olmasının ardından düğün hazırlıklarına başlanmıştı.
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Kemal Kılıçdaroğlu kerem kılıçdaroğlu

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