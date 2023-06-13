Kılıçdaroğlu'nun sağ koluydu! Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Tanju Özcan derken... Gürsel Tekin'den de 'adaylık' çıkışı geldi

Seçimlerin ardından kurultaya gitme kararı alan CHP'de 'değişim' rüzgarı esiyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 28 Mayıs'ın hemen ertesinde yaptığı 'değişim' çağrısının ardından gözler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti. Kılıçdaroğlu, genel başkan adayı olup olmayacağı sorusuna "Ben kurultayda çıkıp ‘adayım’ demem, bugüne kadar da demedim. Partinin yetkili organları buna karar verecek. Herkes gelip aday olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'DE ADAYLIK YARIŞI! BİR İSİM DAHA AÇIKLADI...

CHP liderinin bu açıklamaları sonrası, gözler genel başkanlığa aday olacağı iddia edilen İmamoğlu'na çevrilirken, yeni isimlerden peş peşe gündem yaratan 'adaylık' açıklaması geldi. CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan açık kapı bırakırken, bir isimden daha 'adaylık' çıkışı geldi.

GÜRSEL TEKİN: "BEN DE BU İDDİAYI ORTAYA KOYARIM"

Sözcü'ye konuşan Gürsel Tekin, "Aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi. Tekin "Genel başkan 'ben çekiliyorum' derse, elbette her arkadaşım gibi ben de bu iddiayı ortaya koyarım. Ama genel başkanın karşısında aday olmam. Bunu 3 yıl önce söyledim, yine de söylüyorum" dedi.

"ÇOK AYIP EDİYORLAR"

Bazı CHP yöneticilerinin Kılıçdaroğlu'na karşı haksızlık yaptığını iddia eden Tekin, "Çok ayıp ve haksızlık ediliyor. Sürecin bir parçası olanlar şimdi çıkıp genel başkanı eleştiriyor. CHP geleneklerini bilenler bunu yapmaz. diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL: "SORUMLULUKTAN KAÇMAM"

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım" mesajı verdi.

"KUVVETLİ ÖZELEŞTİRİ YAPMALIYIZ"

Öte yandan Özgür Özel ile konuştuğunu belirten gazeteci Kübra Par'ın aktardığına göre Özel, CHP Genel Başkanlığı’na adaylığına ilişkin şunları söyledi:

“Bu süreçte mutlaka kuvvetli özeleştiri yapmamız lazım. Bırakın parti mensuplarını, oy veren vatandaşın bize “Değişin” deme hakkı var. Hatta oy vermeyenler de “Değişin de oy verelim” diyebilir.

"BİRKAÇ ADAY YARIŞABİLİR"

Genel Başkanımız ile çatışmayı da onun hırpalanmasını da doğru bulmam. Bu süreçte birkaç aday yarışabilir. Veya bir uzlaşı da mümkün olabilir. Ben illa genel başkan adayı olayım demiyorum. Sorumluluktan da fedakarlıktan kaçmıyorum. Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon olmak isteyen takımın her mevkiinde olabilirim. Yeter ki değişim olsun. Yerel seçime doğru giderken, yani ekim kasım gibi CHP’nin yenilenip güçlenmesi lazım.”

"ÖZEL ADAYLIK AÇIKLAMASINI KILIÇDAROĞLU'NA BAYRAK AÇMAK İÇİN YAPMADI"

Öte yandan Özel ile görüşmesinden edindiği izlenimleri paylaşan Kübra Par ise şu yorumlarda bulundu:

"Benim edindiğim izlenim; Özgür Özel adaylık açıklamasını salt Kılıçdaroğlu’na bayrak açmak için yapmış değil. Fakat bu bir danışıklı dövüş de değil. “İlla ben Genel Başkan olayım” diye bir hırsı yok. Ancak seçimden ve yarıştan da kaçmıyor. Kılıçdaroğlu’nun daha fazla yıpranmadan, bir abi formülüyle bu sürece öncülük etmesinin, parti içi uzlaşıyla yeni bir genel başkan belirlenmesinin daha doğru olacağına inanıyor.

"CHP TARİHİNDE BİR İLK"

Zaten Özgür Özel CHP Grup Başkanı sıfatıyla hali hazırda Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile yakın olarak çalışıyor. Hatta yarın Meclis’te CHP’nin kapalı grup toplantısını yönetecek. Bu CHP tarihinde bir ilk çünkü Özgür Özel CHP’nin Genel Başkan olmayan ilk Grup Başkanı. Bir başka ifadeyle, CHP Grup Başkanı’nın Genel Başkan olmadığı bir dönem hiç olmadı. Ayrıca çok partili dönemde CHP Genel Başkanı’nın milletvekili olmadığı bir dönem de olmamıştı.

Kapalı grubun ardından Kemal Kılıçdaroğlu Açık Grup Toplantısı’nda konuşacak. Bakalım değişim taleplerine ilişkin bir yorum yapacak mı?"

"İLK DEFA ÖZEL BİR BİLGİYİ PAYLAŞALIM..."

Dün akşam Özgür Özel'le konuştuğunu belirten isimlerden olan gazeteci İsmail Küçükkaya da dikkat çeken ifadeler kullandı.

Küçükkaya şunları söyledi;

"Dün akşam Özgür Özel'e dedim ki, 'Gün sonundaki raporunuz nedir? CHP ve toplumdan nasıl bir geri bildirim aldınız?'... İlk defa özel bir bilgiyi paylaşalım. Özel, "Çok olumlu, beklediğimden çok çok çok iyi, çok daha iyi..." yanıtını verdi. Dün itibariyle Özl'in toplumdan ve partiden aldığı tepkileri 'çok, çok, çok iyi' diye değerlendirdiği kayıtlara girmiş olsun."

TANJU ÖZCAN'DAN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Seçimin 2. turunun akşamında seçim sonuçlarının netleşmesiyle "tarihi çağrı" yaptığını söyleyerek "Ekrem İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir" diyen, daha sonraki günlerde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağıran Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez kendisi için genel başkanlığa adaylık kapısını açık bıraktı.

CHP Genel Başkanlığı'nın en çok İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakışacağını belirten Özcan, “Bu cesareti kimse gösteremezse eğer, üzerimize vazife düşerse, böyle bir siyasi hareketten ben şahsım adına kaçmam. Hiçbiri, ‘biz yokuz’ derse, siyasi tarih, 'bu görevi sana yüklüyorum’ derse ben kaçınmam" dedi.





