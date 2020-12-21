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Kılıçdaroğlu'nun Seval Türkeş'i ziyaret etmesine ilişkin dikkat çeken 'ayakkabı' tepkisi

21.12.2020 15:35 | Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP'lilerin Alparsan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'e yaptığı ziyaret tartışma yarattı. MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün Gazetesi "Alparslan Türkeş'in kemiklerini sızlatacak CHP'li heyet, Başbuğumuzun anılarının olduğu evde, ayakkabılarıyla dolaşıyordu" ifadeleriyle yapılan ziyareti eleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret etti. Ziyarette CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

'SEVAL HANIM ARTIK YETER'

CHP heyetinin Seval Türkeş'e yapılan ziyaret, MHP'nin tepkisini çekti. MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün Gazetesi, ziyareti birinci sayfasında "Seval Hanım artık yeter!" başlıklı haberiyle eleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı ve Türkgün yazarı Yıldıray Çiçek ise CHP’li heyetin evde ayakkabılarıyla oturmalarına tepki gösterdi.

'ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN KEMİKLERİ SIZLAYACAK'

Çiçek, yazısında "İçinde Canan Kaftancıoğlu’nun da olduğu CHP’nin PKK kanadı heyet halinde Seval Türkeş’in evinde misafir oldu. Sanki Seval Türkeş hanımefendi yazımızdaki tüyoyu almıştı. Sanırım Seval Hanım iyi bir okurumdur. Çünkü bir yazım sonrası beni telefonla arayıp tebrik ve teşekkür etmişti. (Hangi yazım olduğu da bende kalsın) Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in kemiklerini sızlatacak CHP’li heyet, Başbuğumuzun anılarının olduğu evde, ayakkabılarıyla dolaşıyordu" ifadelerini kullandı.

turkgun

MHP'Lİ BÜYÜKATAMAN DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret etmesini eleştirmişti.

Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret ettiKılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti

MHP'li Büyükataman şu ifadeleri kullanmıştı;

"'İP' gibi dizilerek Alparslan Türkeş'in fikirlerinin ve kutlu davasının önüne geçebileceğini zanneden Türk Milliyetçilerinin hasımları yanılıyor. Alparslan Türkeş, Türk düşmanlarının aklanması için sehpanın üzerine emaneten yerleştirilmiş bir fotoğraftan çok daha fazlasıdır."

ATAMAN


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