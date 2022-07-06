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Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Bakan Koca'dan tepki! "Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey"

06.07.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Şehir Hastanesinde görevli Kardiyoloji doktoru Ekrem Karakayı'nın öldürülmesine ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt geldi. Bakan Koca, Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Bakan Koca'dan tepki! "Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya Şehir Hastanesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda doktor Ekrem Karakaya'nın hayatını kaybetmesine ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun Twitter'daki paylaşımına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tepki geldi.

"BİZİM YÜREĞİMİZ YANIYOR KEMAL BEY"

Kılıçdaroğlu'nun tweetini etiketleyen Bakan Koca, "Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" ifadelerini kullandı.

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