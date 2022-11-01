Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiası... Bakan Soylu'dan yeni açıklama: İstihbarat oyununa düşmektedir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada yayınladığı bir video ile uyuşturucuyla mücadele konusunda gündem olan açıklamalarda bulunarak Türkiye'nin cari açığının uyuşturucu ticaretiyle kapatılmaya çalışıldığını iddia etmişti.

CHP liderinin açıklamaları bir anda gündem olurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu iddialarına ilişkin yeni bir açıklama yaparak sert tepki verdi.

Ankara'da konuşan Soylu, konuya ilişkin şunları söyledi:

Birçok yerde belediyelere terörist yerleştirdiler, acaba kendi kitlemi bu yalanlarla başka bir noktaya çekebilir miyim endişesi içinde. Bu ayıptır, bu yakışmaz. Neymiş, 'Türkiye cari açığını uyuşturucu ticaretiyle kapatmaya çalışıyor.' Türkiye haritasıyla şırınganın yan yana olduğu yabancı dergiler bu dünyada yayınlandı. Özal bundan nasibi aldı Menderes nasibini aldı, Çiller aldı. Türkiye'de bundan nasibini almayan kimse kalmadı. Ana muhalefet partisi Genel Başkanı, uluslararası istihbarat oyununa düşmektedir. Problemi Türkiye'nin iyi gidişi, problemi Türkiye'nin yeni arabası. Neymiş; Türkiye uyuşturucu ticareti yapıyormuş. Bir gramını bir lirasını ifade edin. Her gün Türkiye'yi yalanlarla karartmaya çalışıyor. O bir yalan makinesi, hakkında tazminat davası açacağız.

Bakan Soylu Kılıçdaroğlu hakkında ayrıca şunları söyledi:

"Bir diş muayenesinde kimle bir araya geldin? Burada, 15 Temmuz darbesinden önce, darbenin mottosu olan cümleyi orada kullandın mı kullanmadın mı? Burada FETÖ’cüler ile görüştün mü görüşmedin mi? Fetullah Gülen ile görüşmedim dediği görüşmeyi, yapıp yapmadığının tanıkları var."