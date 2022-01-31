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Kılıçdaroğlu'nun video çektiği otel odasının fiyatı gündem oldu! AK Partili Turan: O parayı hanımefendiye ver de dolapları değiştirsin

31.01.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün video yayımladığı otel odası olay oldu. CHP liderinin kaldığı otelin geceliğinin 100 bin lira olduğu iddia edildi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan söz konusu otel fiyatı üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken "dün günlüğü 100 bin lirayı bulan odadan yayın yaptığını kendi arkadaşları deşifre etti. En çok hanımefendiye üzüldüm. Bir gecede otele o parayı vereceğine, ver o parayı hanımefendiye ver de dolapları değiştirsin" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun video çektiği otel odasının fiyatı gündem oldu! AK Partili Turan: O parayı hanımefendiye ver de dolapları değiştirsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Genellikle evinin mutfağından seslenen Kılıçdaroğlu, dün yayımladığı videoyu ise bir otel odasından yayımladı. CHP liderinin paylaşım yaptığı otel odasının fiyatı ise gündem yarattı. Kılıçdaroğlu'nun kaldığı otelin geceliğinin yaklaşık 100 bin lira olduğu iddia edildi.

Söz konusu iddialarla ilgili CHP'den bir açıklama yapılmazken AK Parti'den sert tepki geldi. Lapseki Belediyesi tarafından yaptırılan kapalı pazar yeri temel atma törenine katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP liderine yüklendi.

Kılıçdaroğlu’nun da arkadaşları tarafından trollendiğini ifade eden Turan, “Dün başka bir lider çıkmış, trol ve trol başını açıklayacağım diyor. Üzülerek takip ettim. Her gün gariban bir mutfaktan fotoğraf veren, arkada eski mutfaktaki görüntülerin ve dolapların olduğu bir paylaşım yaparken, dün günlüğü 100 bin lirayı bulan odadan yayın yaptığını kendi arkadaşları deşifre etti. Tabiri caizse trollendi. Trolü açıklayacağım derken, tam bir trol ordusunun karşısında olduğunu kendisi görmüş oldu. Kendi arkadaşları paylaştı fotoğrafı.

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Benim en çok üzüldüğüm ne oldu biliyor musunuz? En çok hanımefendiye üzüldüm. Bir gecede otele o parayı vereceğine, ver o parayı hanımefendiye ver de dolapları değiştirsin. Daha iyisi olmaz mıydı. Biz sosyal medya yasası düzenledik. İncelemeden hemen karşı çıktılar. Şimdi ifade ediyorum. Trolden ve trol başından rahatsızsan gel o sosyal medya düzenlemesine destek ver, beraber geçirelim. Ama bizim o sosyal medya düzenlemesine ‘evet’ derler mi, demezler. Neden? Trol de bunlar, trol başı da bunlar. İsteriz ki ülkemizde bu tarz gereksiz kavgalar olmadan yolumuza devam edelim" diye konuştu.

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Muhalefet partilerini de eleştiren Turan “Biz, cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarını yaparken, dünyanın en uzun köprüsünü 1915 Çanakkale Köprüsünü daha erken nasıl açarız derdinde konuşurken, birileri de bizi bu konuda eleştirmek, daha iyisini yapalım demek ihtimali varken, ‘yok efendim oturma düzeni nasıl olacak? İsim sırası mı, soyisim sırası mı, boy sırası mı, ayak numarası sırası mı’ diye tartışma yapıyorlar. Buradan söylüyorum, yapacağınız iş ne boy sırası, ne ayakkabı numarası, en çok yalan atan, en çok iftira yapan kim varsa o sıraya göre o işleri yapın. Artık geldiğimiz yerde maalesef iyi yaptığımıza iyi, kötüye kötü değil, her şeye kızan, her şeye hakaret eden, her şeyi eleştiren bir anlayış ülkemizin gündemini boğuyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Daha bir sandalyeyi paylaşamayan insanların, bir iktidarı nasıl paylaşacakları sizin takdirinize sunuyorum" dedi.

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Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Lapseki kapalı pazar yerinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

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Törene; AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya, belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

(İHA-DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP

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