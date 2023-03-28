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Kılıçdaroğlu'nun videosuna 'Togg'lu cevap! Direksiyon başında Erdoğan... AK Parti paylaştı: İki klipteki şarkı tercihleri gündem yarattı

28.03.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs yaklaştıkça siyasetin her bloğundan çeşitli mottolar ortaya çıkmaya başladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu dün "Sana söz" sloganıyla seçimlere yönelik mesajların verildiği klibi paylaşmış, Millet İttifakı'nın diğer liderlerince de paylaşılan video kısa sürede gündem yaratmıştı. AK Parti de sosyal medyada gece yarısı çarpıcı bir video paylaştı. Videoda Kılıçdaroğlu'nun Togg eleştirisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından ve otomobili kullandığı anlardan kesitlerle yanıt verildiği görüldü.

Kılıçdaroğlu'nun videosuna 'Togg'lu cevap! Direksiyon başında Erdoğan... AK Parti paylaştı: İki klipteki şarkı tercihleri gündem yarattı

Cumhurbaşkanı adaylarının netliğe kavuşmasıyla siyasi atmosfer iyiden iyiye yoğunlaştı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün seçim kampanyasını paylaştığı video klip ile başlattı. AK Parti'nin paylaştığı video da sosyal medyanın gündeminde üst sıralara çıktı. Videolarda kullanılan şarkı tercihleri de dikkat çekti.

Başlıksız-5

KILIÇDAROĞLU'NDAN "SANA SÖZ" SLOGANI

Kılıçdaroğlu dün paylaştığı videoya "Sana söz yine baharlar gelecek" notunu düşmüştü. Klipte kullanılan şarkının Levent Yüksel'in Tuana parçası olması dikkatlerden kaçmamıştı.

İŞTE CHP'NİN SEÇİM VİDEOSU

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AK PARTİ'NİN VİDEOSUNDA KILIÇDAROĞLU'NUN O SÖZLERİ YER ALDI

İlerleyen saatlerde ise AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaşıldı. Videoda Kılıçdaroğlu'nun Togg'un üretim ve tanıtım sürecini hedef aldığı şu sözlere yer verildi:

"Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar, işadamları bir araya geldi, bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi, 'Otomobil üretiyoruz' dediler. Hani nerede? Milleti kandırmak için... Nerede?"

ERDOĞAN TOGG'UN BAŞINDA...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İşte burada iddiamızı ortaya koyuyor ve diyoruz ki 'Türkiye'nin otomobilini yapacağız, hiç şüpheniz olmasın" sözleriyle başlayan video, Kılıçdaroğlu'nun tepkisinin ardından Togg'un yollara çıktığı, üretim aşaması ve direksiyonun başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu görüntüler ile devam ediyor.

İŞTE AK PARTİ'NİN SEÇİM VİDEOSU

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ŞARKI SEÇİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Video Erdoğan'ın görüntüsüyle "Yaparım bilirsin" sözlerinin eşliğinde sona eriyor.

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AK Parti'nin Kenan Doğulu'nun "Yaparım Bilirsin" parçasını seçmesi de öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

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