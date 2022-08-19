Kılıçdaroğlu'nun YSK iddiaları sonrası Erdoğan'dan tepki! "Hayatı yalan" diyerek yüklendi: Korkuyorlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik öneme sahip Ukrayna ziyaretini gerçekleştirdi. Dünyanın takip ettiği görüşmeler sonrası Erdoğan, Türkiye'ye dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya-Ukrayna savaşı, tahıl koridoru ve Suriye meselesi gibi konulara ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, siyaset gündemindeki başlıklara da değindi.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı, "Bizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulunda bile yok" açıklamasıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Adamın hayatı yalan" dedi.

"BİR ŞEY BİLDİĞİ YOK"

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nın iddialarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına inanıyor musunuz? Adamın hayatı yalan. Bir şey bildiğinden değil. Tabii bana göre, YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı. Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli.

"KORKUYORLAR"

Yeri geliyor savcılara saldırıyor, yeri geliyor hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar, korkuyorlar. Anayasa’yla teminat altındasınız. Anayasa’da bununla ilgili ‘Kesinlikle yargıya yönelik bu tür beyanlarda bulunulamaz' diyor. İnşallah 2023’te milletim sandıkta buna bir kez daha dersini verecek.

