HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kılıçdaroğlu’nun ziyareti ile ilgili bir açıklama da EDAŞ yaptı! ‘Elektrik kesik miydi?’ tartışması büyüyor

Kılıçdaroğlu’nun ziyareti ile ilgili bir açıklama da EDAŞ yaptı! ‘Elektrik kesik miydi?’ tartışması büyüyor

25.04.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektriği kesik olduğu için ziyaret ettiği aile ile ilgili bir açıklama da dağıtım şirketi Başkent EDAŞ’tan geldi. EDAŞ da Bakan Dönmez gibi yaptığı açıklama da Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektriğin kesik olmadığını bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Kılıçdaroğlu’nun ziyareti ile ilgili bir açıklama da EDAŞ yaptı! ‘Elektrik kesik miydi?’ tartışması büyüyor

Son dakika haberleri… Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Keçiören'de 23 Nisan'da ziyaret ettiği abonenin 4 aydır borcu nedeniyle elektriğinin kesik olduğu iddiasına ilişkin, "Tesisatın 31 Mart'ta elektrik enerjisinin borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan'da elektrik enerjisinin bağlandığı tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Son Dakika: Bakan Dönmez Kılıçdaroğlu'na seslendi! "O gece elektrikler gerçekten kesik miydi?"Son Dakika: Bakan Dönmez Kılıçdaroğlu'na seslendi! "O gece elektrikler gerçekten kesik miydi?"

Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Başkent EDAŞ'ın düzenleme ve denetlemeye tabi bir sektörde faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Bu nedenle elektrik piyasası mevzuat hükümlerinin dışında bir uygulamaya gidilmesinin söz konusu olmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

2

"Bu konuda gerek bizzat abonemizin kendisinin yaptığı açıklamalar gerekse kamu kurumlarının talebi üzerine şirketimiz tarafından 24 Nisan'da yapılan saha tespiti ve kayıtlarımızda yapılan incelemeye göre, 23 Nisan'da ilgili tesisatın borcundan veya herhangi bir nedenden dolayı elektrik enerjisinin şirketimizce kesilmiş olmadığı, söz konusu tesisatın 31 Mart'ta elektrik enerjisi borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan'da elektrik enerjisinin bağlandığı tespit edilmiştir. 5 Nisan tarihinden bu yana söz konusu tesisatta şirketimizce herhangi bir nedenle enerji kesme işlemi yapılmamıştır."

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayram tatili 9 gün mü oldu? Bayram tatili 9 gün mü oldu?
Türkiye'den Biden'a '1915 olayları' tepkisi!Türkiye'den Biden'a '1915 olayları' tepkisi!
Skandal 'Türkiye' provokasyonu!Skandal 'Türkiye' provokasyonu!
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araba almak isteyenlere kötü haber!

Araba almak isteyenlere kötü haber!

CHP’den ilk açıklama geldi! 500 TL’lik banknot...

CHP’den ilk açıklama geldi! 500 TL’lik banknot...

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kritik gün geldi

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kritik gün geldi

Koronavirüs sonrası bu belirtiye dikkat: Son günlerde artıyor

Koronavirüs sonrası bu belirtiye dikkat: Son günlerde artıyor

‘Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım’

‘Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım’

Hastane savaş alanına döndü! Bakan Koca'dan açıklama geldi

Hastane savaş alanına döndü! Bakan Koca'dan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Aralarında 46 yaş fark var! Eleştirilere cevabı olay oldu

Aralarında 46 yaş fark var! Eleştirilere cevabı olay oldu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

“Dünyaca ünlü iş insanı” dedi! Milyonluk seks kaseti...

“Dünyaca ünlü iş insanı” dedi! Milyonluk seks kaseti...

642 yıllık camide bulundu, çalışmalar durduruldu

642 yıllık camide bulundu, çalışmalar durduruldu

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.