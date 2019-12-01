Kılıçdaroğlu: 'O Beyefendiyi Aşağı İndirmek Boynumuzun Borcu'

CHP Genel Başkanı, ‘‘Toplum demokrasiye aç, ekonomik olarak da aç. Harcadığı her kurşun hesabını veren bir siyasetçi istiyor. Bir endişem yok bu konuda. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var. Seçimler yasaların öngördüğü tarihte olacak. Yerel yönetimlerde elde ettiğimiz başarıyı genel seçimlerde de elde edeceğiz. O beyefendiyi aşağı indirmek boynumuzun borcudur. Bunu yapacağız bu kadar sıkıntıya bizim tahammülümüz yok. Topluma yazıktır günahtır, bilim insanlarına yazıktır günahtır. Bir cendereye nasıl herkesi nasıl alırsınız? Aykırı düşünen herkesi nasıl düşman ilan edebilirsiniz. Vatandaşın seçtiği birini nasıl görevden alabilirsiniz? Oraya kayyum atayabilirsiniz? Eskiden cumhurbaşkanları bir yere gittiği zaman seçimle gelen TBMM Başkanı vekalet ederdi. Şimdi atama ile gelen bir kişi vekalet ediyor. Millet iradesinin nasıl yok edildiğini görüyor musunuz?’’ diye konuştu.

“Aylık Geliri 673 TL’den düşük 8,6 milyon kişi var, asgari ücret en az yüzde 22,5 artmalı”

Kılıçdaroğlu, son dönemde hükümete yönelik eleştirilerinde ekonomi alanını iyiden iyiye öne çıkarmaya başladı.

Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği ‘Ekonomide Yeni Arayışlar’ başlıklı forumda konuşan CHP lideri, Türkiye’nin ekonomik açıdan düze çıkması için ‘demokrasi ve hukukun üstünlüğü’, ‘her ekonomiden bilime üreten bir ülke’, ‘güçlü bir sosyal devlet’ ile ‘devlette liyakat ve sürdürülebilirlikten oluşan dört ayaklı bir stratejiye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

‘‘Sendikalar düne kadar iktidarın yanında durdu, iktidar da onları açlık sınırın altındaki ücrete mahkum etti’’

Pazartesi ilk toplantısını yapacak Asgari Ücret Komisyonu öncesi TÜRK-İş, Hak-İş ve DİSK’e ortak hareket etme çağrısı yapan CHP lideri, 2020 TL olan asgari ücrete en az yüzde 20 zam yapılması gerektiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, ‘‘Asgari ücret 2020 lira net. Türk-İş’in yaptığı açıklama, açlık sınırı 2 bin 102 lira. Asgari ücret açlık sınırının altında. En azından asgari ücret konusunda ortak bir strateji belirlemeleri açısından sendikaların yani üç konfederasyonun bir araya gelmesi çok önemli. Devlet kendisi açısından enflasyonu yüzde 22,58 olarak belirledi. O zaman asgari ücrete de en az yüzde 22,58 zam yapılmalı, artı refahtan pay verilmeli. Böylelikle açlık sınırında kimsenin kalmaması lazım. İşçi sendikaları bunu gerçekleştirecek mi? Göreceğiz. İktidarın mı işçilerin mi yanında duracaklar? Düne kadar iktidar yanında durdular ve o iktidar aldı bunları açlık sınır altındaki asgari ücrete mahkum etti. Umarız bunu aşarlar. Asgari ücretten alınacaksa yüzde 1 sembolik vergi alınsın’’ dedi.