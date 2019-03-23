"Kılıçdaroğlu, o cani yerine İslam dünyasını eleştiriyor"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin, "Ne yazıktır ki, herkes bu caninin yaptıklarını eleştirirken, bir tek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor, bu caniyi eleştireceği yerde 'İslam dünyası kendine baksın.' diye İslam dünyasını eleştiriyor." dedi.

Çelik, MHP Çukurova İlçe Başkanı Hasan Öztuğ'u makamında ziyaret ederek, parti yöneticileriyle bir araya geldi.

Basına kapalı toplantının ardından Öztuğ, Çelik'e Türk bayrağı ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının yer aldığı tablo hediye etti.

Çelik, daha sonra merkez Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, yerel seçimde, sandığa katılım oranının yüksek olmasının demokrasi açısından öneminden bahsetti.

Vatandaşlardan, "kararsızları" da sandığa götürmelerini isteyen Çelik, şunları söyledi:

"Biz, karşımızdaki ittifakı oluşturan bu partilerin içinde bulundukları yanlış ilişkiler, Türkiye'ye dönük yanlış projeleri ve yanlış yerde durmalarından dolayı o partilerin yönetimlerini eleştiriyoruz, eleştirmeye devam edeceğiz. Bunu Türkiye'nin, memleketimizin, insanımızın iyiliği için yapıyoruz. Şunu da biliyoruz, bütün partilerin tabanlarındaki vatandaşlarımız bizim kardeşlerimizdir. Kökenlerimiz, kimliklerimiz, partilerimiz farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Onun için diğer partilerin tabanındaki kardeşlerimizle lütfen oturun, onlarla konuşun, onlara bu projeleri anlatın."