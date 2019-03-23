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"Kılıçdaroğlu, o cani yerine İslam dünyasını eleştiriyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 20:17 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Ne yazıktır ki herkes bu caninin yaptıklarını eleştirirken, bir tek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor, bu caniyi eleştireceği yerde 'İslam dünyası kendine baksın.' diye İslam dünyasını eleştiriyor" - "Bütün partilerin tabanlarındaki vatandaşlarımız bizim kardeşlerimizdir. Kökenlerimiz, kimliklerimiz, partilerimiz farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir" - "Türkiye tökezlesin isteyenler, demokrasimize, ekonomimize saldırınalar, Türkiye'nin bu büyük koşusunun yarım kalmasını isteyenler, gözlerine bu seçimlere diktiler. Dolayısıyla vereceğiniz her oy, 'Türkiye tökezlesin' isteyenlere verilecek en güçlü cevap olacaktır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin, "Ne yazıktır ki, herkes bu caninin yaptıklarını eleştirirken, bir tek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor, bu caniyi eleştireceği yerde 'İslam dünyası kendine baksın.' diye İslam dünyasını eleştiriyor." dedi.

Çelik, MHP Çukurova İlçe Başkanı Hasan Öztuğ'u makamında ziyaret ederek, parti yöneticileriyle bir araya geldi.

Basına kapalı toplantının ardından Öztuğ, Çelik'e Türk bayrağı ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının yer aldığı tablo hediye etti.

Çelik, daha sonra merkez Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, yerel seçimde, sandığa katılım oranının yüksek olmasının demokrasi açısından öneminden bahsetti.

Vatandaşlardan, "kararsızları" da sandığa götürmelerini isteyen Çelik, şunları söyledi:

"Biz, karşımızdaki ittifakı oluşturan bu partilerin içinde bulundukları yanlış ilişkiler, Türkiye'ye dönük yanlış projeleri ve yanlış yerde durmalarından dolayı o partilerin yönetimlerini eleştiriyoruz, eleştirmeye devam edeceğiz. Bunu Türkiye'nin, memleketimizin, insanımızın iyiliği için yapıyoruz. Şunu da biliyoruz, bütün partilerin tabanlarındaki vatandaşlarımız bizim kardeşlerimizdir. Kökenlerimiz, kimliklerimiz, partilerimiz farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Onun için diğer partilerin tabanındaki kardeşlerimizle lütfen oturun, onlarla konuşun, onlara bu projeleri anlatın."

- Yeni Zelanda'daki saldırı

Çelik, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısını anımsatarak, "Caninin biri, cuma namazı sırasında Müslüman kardeşlerimizi katletti." ifadesini kullandı.

Katliamı gerçekleştiren caninin, İstanbul'daki minareleri hedef aldığını, Türkiye'nin durdurulmasını istediğini aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Ne yazıktır ki, herkes bu caninin yaptıklarını eleştirirken, bir tek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor, bu caniyi eleştireceği yerde 'İslam dünyası kendine baksın.' diye İslam dünyasını eleştiriyor. Bu katliamı kimin yaptığını bilmiyorsa, bir genel başkanın bu şekilde hata yapması vahimdir. Ama biliyor da yapıyorsa, o zaman ortaya çıkan tablo daha da vahimdir."

Türkiye'nin, Suriye'deki Esad yönetimiyle karşı karşıya geldiği zamanlarda muhalefetin Türkiye'yi eleştirip Esad yönetiminin yanında yer aldığını işaret eden Çelik, şunları aktardı:

"Yeni Zelanda'da bir cani bu katliama imza atar, bu tutar İslam dünyasını eleştirir. Cumhurbaşkanımız en gür sesle BM'de Kudüs'ü ve haklarını savunan konuşma yapar ama Kemal Kılıçdaroğlu çıkar, Türkiye'de yaptığı bir konuşmada, 'Erdoğan BM'de Kudüs'ten bahsetmedi.' der. Dünyanın gözü önünde olan olaylardan haberi olmayan bir kişinin genel başkanlık yapmasından bahsediyoruz."

- " Gözlerine bu seçimlere diktiler"

Çelik, yerel seçimde Cumhur İttifakı adaylarına verilecek her oyun önemine değinerek, "Türkiye tökezlesin isteyenler, demokrasimize, ekonomimize saldıranlar, Türkiye'nin bu büyük koşusunun yarım kalmasını isteyenler, gözlerine bu seçimlere diktiler. Dolayısıyla vereceğiniz her oy, 'Türkiye tökezlesin' isteyenlere verilecek en güçlü cevap olacaktır." ifadelerini kullandı.

Seçime kısa bir zaman kaldığını anımsatan Çelik, MHP'den yeniden aday gösterilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve AK Parti Seyhan Belediye Başkanı Fikret Yeni'ye destek verilmesini istedi.

Çelik, seçilecek belediye başkanlarının 1 Nisan itibarıyla bölgelerinde hizmetlere başlayacağını sözlerine ekledi.

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