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Kılıçdaroğlu: O tablo Türkiye gerçeğini yansıtıyor 3

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 16:48 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında gösterdiği bir kadının çöpte bir şeyler aradığını gösteren fotoğraf ile ilgili "Bir tablo gösteriyorum, kıyamet kopuyor.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında gösterdiği bir kadının çöpte bir şeyler aradığını gösteren fotoğraf ile ilgili "Bir tablo gösteriyorum, kıyamet kopuyor. Bu tabloya tahammül edemiyorlar. Tahammül etsen de etmesen de o tablo Türkiye gerçeğini yansıtıyor" dedi.

CHP Lider Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in proje tanıtım toplantısına katıldı. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki toplantıya, CHP Genel Başkan yardımcıları, Antalya milletvekilleri, CHP'li belediye başkanları ile Millet İttifakı'nın diğer ortağı İYİ Partili belediye başkan adayları katıldı. Partililerin doldurduğu salonda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, dünyanın en güzel kentlerinden biri olan Antalya'da olduklarını söyledi.

'BU TABLO 21'İNCİ YÜZYILIN TÜRKİYE TABLOSUDUR'

Kılıçdaroğlu, geçen salı günü grup toplantısında gösterdiği bir fotoğrafın tartışma konusunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Salı günü fotoğraf gösterdim, bir kadın çöp kutusunun içinde bir şeyler arıyor. Yanında da Erdoğan'ın fotoğrafı var. Gazetelerde yer aldı, hiçbir ses çıkmadı. Benim içimi acıttı. 'Böyle bir tablo, 21'inci yüzyılın Türkiye'sinde yaşanıyorsa, benim bu tabloyu geniş kitlelere anlatmam lazım' dedim. Kadın çöp kutusunda ne arıyordu? Geçimini sağlamak, yaşamak için mi? Sonra dediler ki 'Bu kadın başka bir kadındır. Bu kadının dört katlı apartmanı var.' Kim söyledi, havuz medyasının televizyonu söylüyor. Kadının yüzü görünmüyor, görünse göstermeyeceğiz. Bu tablo 21'inci yüzyılın Türkiye tablosudur ve bir gerçektir, bu gerçeği hiç kimse inkar edemez."

Ankara'da bir hafta önce 'Sokak Ekonomisi' adıyla çalıştay yaptıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 6 milyon kişinin sokaktan geçindiğini söyledi. Çöp toplayanlar, kağıt toplayanlar olmak üzere 6 milyon kişinin sokaktan geçindiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "6 milyon kişi unutulan kişidir, 6 milyon kişi siyasetin görmediği kişilerdir. Aileleriyle 24 milyon kişidir. Siz, iktidar sahiplerinin, çöpten geçinenleri söylediğini gördünüz mü? Asgari ücretin yarısı ile kestane, mısır satarak nasıl geçiniyorlar diye düşündüklerini gördünüz mü? Bir tablo gösteriyorum, kıyamet kopuyor. Bu tabloya tahammül edemiyorlar. Tahammül etsen de etmesen de o tablo Türkiye gerçeğini yansıtıyor" diye konuştu.

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