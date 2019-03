Kılıçdaroğlu Ödemiş patatesini göstererek konuştu:

İzmir Ödemiş’te vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu elinde meşhur Ödemiş patatesini tutarak, “17 yılın sonunda bu millet neden soğan kuyruğuna, biber kuyruğuna, patates kuyruğuna girdi? Diyorlar ki, ‘bu varlık kuyruğu’ varlık kuyruğu olsa kuyruğun en başında seni görürüm zaten. Sen önce yerini alırsın” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Ödemiş Hükumet Konağı önünde vatandaşlara seslendi. Programda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri ve CHP’nin Ödemiş adayı Mehmet Eriş de hazır bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kendisini ellerindeki Türk bayrakları ve CHP bayrakları ile dinleyen kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu, bir süre elinde meşhur Ödemiş patatesini tutarak konuştu.

“Böyle bir insanlık dışı bir katliamı bütün dünya görmeli”

Sözlerine, “Sizleri seviyorum, sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum. Sizler için mücadele edeceğim” diye başlayan Kılıçdaroğlu, “Bu ülkenin barışı, bu ülkenin kardeşliği için bedeli ne olursa olsun; bu ülke insanları, bayrağımız, vatanımız için bu mücadeleyi yapacağız. Her evde huzur, bereket, mutluluk olsun, her evde insanlar huzur içinde yaşasın. En büyük arzumuz budur. Bunu el birliği ile, gönül birliği ile yapacağız. Kavgasız, dövüşsüz, kimseye kin tutmadan, Yunus Emre’nin yolundan giderek. Dünyanın pek çok yerinde kavgalar oluyor. Asla kabul edemeyeceğiz katliamlar oluyor. Yeni Zelanda’da insanlar ibadetlerini yerine getiriyor, bir kişi çıkıyor elinde makineli tüfekle insanları tek tek öldürüyor. İnsanlığa sığmayan bir katliam. Hep birlikte lanetlemek lazım. İnsan olan herkesin bu katliamı lanetlemesi lazım. Biz de CHP olarak her ortamda lanetliyoruz. Böyle bir insanlık dışı bir katliamı bütün dünya görmeli. Bütün dünya görmeli ki inanç üzerinden siyasetin ne kadar yanlış olduğunu görmeli. O insanlar sadece Allah’a dua etmek için oraya gidiyor. Üç arkadaşımızı CHP olarak görevlendirdik ve Yeni Zelanda’da cenaze törenine katılacaklar” ifadelerini kullandı.