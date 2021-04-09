Kılıçdaroğlu: Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Haber Global kanalında Buket Aydın'ın konuğu oldu. Türkiye gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu da yanıtladı.

Programdan öne çıkan başlıklar:



"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ TARİH YAZIYOR"

Sizinle diyalogtan sonraki sürece ilişkin Bursa dışında fire vermedik. Bursa'yı da alacağız. Belediye başkanlarımız tarih yazıyor. Hepsine şükran borçluyum. Pandemi şartlarında bütün engelleri aşıyorlar. İktidarın bize teşekkür borcu var.

NEDEN "ERKEN SEÇİM" DİYOR?

Bana göre sonbahara kadar gidemezler. Her geçen günün maliyeti artıyor. Ülkeyi yönetmek için bilgi birikim sahibi olmak lazım.

BİLİM KURULU'NU NEDEN ÇOK SERT ELEŞTİRİYOR?

Bilim Kurulu'nda ne oluyor? Bilim Kurulu ne düşünüyor? Ben saygı duyuyorum. Bir süre sonra Bilim Kurulu suçlanacak. Ben baştan Bilim Kurulunun bir sözcüsü olsun istedim. Ama yapmadılar.

CHP'YE GÖRE PANDEMİ SÜRECİNDE NELER EKSİK?

Bilim Kurulunda sözcü seçerdim. Belli zaman diliminde açıklama yapacaktı. Dükkanlarını kapat dediğimiz insanlar için ekonomik ve sosyal konseyi ile Bakanları toplardım. Yolu yöntemi belirleyip, çözümleri belirleyip kamuoyu ile paylaşacaktım. Bunların hiçbiri olmadı.