Kılıçdaroğlu: Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Haber Global kanalında Buket Aydın'ın konuğu oldu. Türkiye gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu da yanıtladı.
Programdan öne çıkan başlıklar:
Sizinle diyalogtan sonraki sürece ilişkin Bursa dışında fire vermedik. Bursa'yı da alacağız. Belediye başkanlarımız tarih yazıyor. Hepsine şükran borçluyum. Pandemi şartlarında bütün engelleri aşıyorlar. İktidarın bize teşekkür borcu var.
Bana göre sonbahara kadar gidemezler. Her geçen günün maliyeti artıyor. Ülkeyi yönetmek için bilgi birikim sahibi olmak lazım.
Bilim Kurulu'nda ne oluyor? Bilim Kurulu ne düşünüyor? Ben saygı duyuyorum. Bir süre sonra Bilim Kurulu suçlanacak. Ben baştan Bilim Kurulunun bir sözcüsü olsun istedim. Ama yapmadılar.
Bilim Kurulunda sözcü seçerdim. Belli zaman diliminde açıklama yapacaktı. Dükkanlarını kapat dediğimiz insanlar için ekonomik ve sosyal konseyi ile Bakanları toplardım. Yolu yöntemi belirleyip, çözümleri belirleyip kamuoyu ile paylaşacaktım. Bunların hiçbiri olmadı.
Bir evde işsiz varsa ben ona iş bulucağım. Alevisi ,sünnisi, başı açık ya da başı kapalı olan diye ayırt etmeden refah içinde yaşamasını sağlayacağım. Emekliye i"ki maaş vereceğiz" dedim. Karşı çıktılar. Ne oldu verdiler?. Asgari ücreti yükselteceğiz dedik. Yükselttiler. Demek ki oluyor. 138 bin öğretmen açığımız var, sağlıkçı açığımız var neden atanmıyor?
Adayı nasıl belirleyeceğimize dair oturup konuşacağız. Bir kişinin sözünü dinleyemeceğiz. Her aday ayrı mı çıkarmak isteyecek yoksa tek bir kişi mi çıkaracağız oturup konuşacağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde ittifak olarak hem fikiriz. Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum.
Bahçeli, yargıtayı da kapatır. Bir kişiyi suçlu ilan edip emniyet harekete geçiyor. Yeri geliyor gizlilik kararı alınıyor. Kişiyi suçlu ilan etmek siyasinin değil, hakim karar verir. Hukuk yoluyla çözülür.