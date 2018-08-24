Kılıçdaroğlu, Özilhan'a rahmet diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden gazeteci Baki Özilhan'a Allah'tan rahmet diledi.
Kılıçdaroğlu, bir dönem kendisinin de iletişim koordinatörlüğü görevinde bulunan Özilhan'ın vefatı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan gazeteci Baki Özilhan'a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağolsun." ifadesini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye açıklaması!
Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet
AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!
Gizli ilişki Trump'ın başını yaktı! Azil süreci başlayabilir
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde acı bilanço!
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil
Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu
'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Audi hiç bu kadar güçlü olmamıştı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum