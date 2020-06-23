Kılıçdaroğlu 'özür dile' demişti! İçişleri Bakanı Soylu'dan yanıt geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir haberinden dolayı Saygı Öztürk'ü suçladığını savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Saygı Öztürk, Türkiye'nin duayen, saygıdeğer gazetecilerinden birisidir. Yazdığı her haber doğrudur. Haber doğru değilse çıkıp rahatlıkla özür dileyebilecek bir yapıya, kültüre sahip bir arkadaşımızdır. Bugüne kadar okuduğum, gördüğüm kadarıyla Saygı Öztürk bütün haberlerinin arkasında durmuştur." dedi.
Kılıçdaroğlu, Öztürk'ün söz konusu haberindeki iddiaları aktararak, "Şimdi bütün Trabzonluların ve bütün Türkiye'nin vicdanına sesleniyorum: Senin çocuğun devlet memuru olmak için kursa gider, sınava hazırlanır, KPSS'ye girip başarı elde ederse açık kadroya atanır. Bu beyefendi hiçbir yere girmiyor, güçlü bir torpili var." diye konuştu.
Söz konusu olayda özel hayata ilişkin bir eleştiri olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sonra Trabzon yetmiyor tabii, Ankara'da Kültür Müdürlüğüne tayin ediliyor. Yemin ediyorum, bunlar da ahlak, vicdan, adalet duygusunun kırıntısı bile yok. Bunu haber yapan gazeteciye ağza alınmadık her türlü hakareti yapan, canımızı emanet ettiğimiz İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanının çıkıp Saygı Öztürk'ten özür dilemesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.
SOYLU'DAN YANIT GELDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sayın Kılıçdaroğlu, özür diliyorum. Taşlıtarla Nazlı Sokak'ta büyüdük biz... Kadın, namus, insan, kavramını; ailemiz, öğretmenimiz, camideki hocamız ve sokağımız öğretti bize... Paraya, yarenliğe, makama, terk etme dediler terk etmeyeceğiz... Sizin gibi ve sessiz kalanlar gibi de olmayacağız... Arkadaşlık, Saygı'ya "ayıp etmişsin özür dile" demekti. Diyemedin... Bir anneye, kadına iftiraya karşı hep böyle olacağız özür dilerim..." ifadelerini kullandı.
Sayın Kılıçdaroğlu,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 23, 2020
Özür diliyorum.
Taşlıtarla Nazlı Sokak'ta büyüdük biz...
Kadın, namus, insan, kavramını; ailemiz, öğretmenimiz, camideki hocamız ve sokağımız öğretti bize...
Paraya, yarenliğe, makama, terk etme dediler +
OLAYIN GEÇMİŞİ
Sözcü Gazetesi köşe yazarı Saygı Öztürk, 'Trabzon böyle bir yükseliş görmedi' başlıklı yazısında Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü görevini yürüten Ali Ayvazoğlu ve AK Parti Milletvekili olan eşi Bahar Ayvazoğlu hakkında iddialarda bulunmuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Öztürk'ün yazısını paylaşarak tepki göstermiş ve "Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur" ifadesini kullanmıştı.
Öztürk ise Bakan Soylu'nun ifadesine karşılık "Eğer, haberimle namusa dil uzatırsam o deli kendi elimle keser, yazan kalemimi de kendi elimle kırarım. Bu böyle biline. Haksız atamaları örtmek için, kimse namus gibi kutsal kavramların arkasına sığınmamalı. Trabzon'da iş bekleyen binlerce gencin sözcüsü oldum. Hepsi bu kadar..." yanıtını vermişti.