HABER

Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 23:02 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezine geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezine geldi.

Yerel seçim sonuçlarını Çukurambar'daki evinden takip eden Kılıçdaroğlu, saat 22.45'te parti genel merkezine geldi.

Makamına geçen ve burada kurmaylarıyla seçim sonuçlarını değerlendiren Kılıçdaroğlu'nun ilerleyen süreçte partililere seslenmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşma ihtimali üzerine genel merkez önündeki alanda parti otobüsü hazırlandı.

Öte yandan partililerin genel merkez önüne gelişi sürüyor. Yoğun bir kalabalığın oluştuğu genel merkez önünde partililer sevinç gösterisinde bulunuyor.

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Amasya belediye başkanlığını MHP'li Sarı kazandıAmasya belediye başkanlığını MHP'li Sarı kazandı
Karabük'te MHP'li Vergili kazandıKarabük'te MHP'li Vergili kazandı
Anahtar Kelimeler:
CHP seçim2019

En Çok Okunan Haberler

Tüm yurtta sandıklar kapandı! Sonuçlar gelmeye başladı

Tüm yurtta sandıklar kapandı! Sonuçlar gelmeye başladı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 4 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 4 kişi hayatını kaybetti

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.