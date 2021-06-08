Kılıçdaroğlu: Parti kapatmaya yönelik hiçbir eylemi doğru bulmuyorum

CHP lideri "demokrasiyi yok ediyorsunuz" dedi.Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamenin Anayasa Mahkemesine gönderilmesine dair açıklamalarda bulundu.

Siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu hatırlatan CHP lideri Kılıçdaroğlu "Vatandaş en büyük hakemdir, arzu ettiği partiye oyunu verir. Demokrasinin var olduğu, savunulması gerektiği bir ortamda siz bir partiyi kapatamazsınız. Şiddet uyguluyorsa, baskı uyguluyorsa kapatın, eyvallah. Partinin yöneticileri ellerine silah alıp ortalıkta geziyorlarsa, eyvallah. Zaten savcı harekete geçer, ama savcı siyasi otoritenin talimatıyla harekete geçiyorsa orada demokrasi yok demektir, demokrasiyi yok ediyorsunuz demektir" şeklinde konuştu.

"Parti kapatmaya yönelik hiçbir eylemi doğru bulmuyorum"

Kılıçdaroğlu şimdiye kadar kapatılan partileri hatırlatarak "Bugüne kadar Cumhuriyet tarihi süreci içinde kaç tane parti kapatıldı ve hangi sonuç elde edildi? Hiçbir sonuç elde edilmedi. Düşünceyi ifadeden korkmayacaksınız,düşünceyi özgürce ifade edebilelim. Bunu yaptığınız zaman demokrasiyi bu ülkeye gerçek anlamda getirmiş olursunuz. Eğer siz siyasi partileri düşman olarak görüp, ‘siyasi partiyi kapatın kardeşim,’ Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’na talimat verip ve küçük ortağın büyük ortağı esir aldığı bir ortamda, talimat verip ‘bunu yapacaksın’ diye harekete geçiyorsa, orada demokrasi yoktur. Demokrasi bütün partiler için olmalı. Partiler düşüncelerini açıklar, hakem halktır, gider oyunu verir veya vermez. Asıl bunun üzerinde durmak gerekiyor. Parti kapatmaya yönelik hiçbir eylemi doğru bulmuyorum" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü "Biz bir siyasi partiyi beğenmesek bile onun düşüncelerini açıklamasına ortam yaratmalıyız. Demokrasi budur. Bunun üzerinde durmamız ve milli iradeye saygı duymamız gerekiyor."

Kılıçdaroğlu "Hem demokrasiden bahsedeceksiniz hem ‘siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurudur' diye Anayasa'nızda yer alacak, sonra beğenmediğiniz bir partiyi ‘kapatın kardeşim’ diye savcıya talimat vereceksiniz ve diyeceksiniz ki ‘bizim ülkemizde yargı bağımsızdır.' Kim inanacak? Kimse inanmaz" ifadelerini kullandı.

DW/SSB, TY

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