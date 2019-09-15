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Kılıçdaroğlu Parti Meclisi Toplantısı öncesinde konuştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.09.2019 19:42 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.CHP Genel Merkezinde düzenlenen Parti Meclisi toplantısı öncesinde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı’yı tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Merkezinde düzenlenen Parti Meclisi toplantısı öncesinde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı’yı tebrik etti. Şehitlerin herkesin onuru olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, şehitler arasında ayrım yapılmaması gerektiğini söyledi. Toplumun gündeminde ’anneler’ olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Cumartesi anneleri, Diyarbakır anneleri....Anne annedir. Anne çocuğunu istiyor. Diyarbakır’daki anne de cumartesi annesi de haklıdır. İkisi de çocuklarını istiyor. Cumartesi anneleri 755 haftadır kimseye dokunmadan, kimseye kötü söz söylemeden, evlatlarının fotoğraflarını ellerinde taşıyarak bir yere oturuyorlar. Diyarbakır annelerimiz, onların da acıları. Terör örgütü evlatlarını kaçırmış. Bu annenin acısı, derdi yok mu? O da ister evladının gelmesini. Biz yetkili değiliz, elimizde yetki, güç yok” dedi.

“Türkiye, İran, Irak ve Suriye’nin ’Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’ kurmasını istiyoruz”
Hükümetin dış politikasını eleştiren CHP Genel Başkanı, “Geçmişte dost olan iki ülke, bir süre sonra birilerinin telkini ile düşman oldular. Suriye ile neden, hangi gerekçe ile kavga ediyoruz? Biz Suriye sorununun hukuk içinde çözümünü istiyoruz. Egemen güçlerin Suriye’den çıkmasını istiyoruz. Türkiye, İran, Irak ve Suriye’nin Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de çok zor durumda olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin Mısır ile barışması lazım. Türkiye ve Mısır ile el ele verirse Doğu Akdeniz’de bütün sorunları çözerler” diye konuştu.

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