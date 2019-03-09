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Kılıçdaroğlu partiden ayrılıp aday olanlara yüklendi: "Ahlaki değil"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 15:28 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir partiden milletvekili olunabilir, belediye başkanı olunabilir eyvallah.

Kılıçdaroğlu partiden ayrılıp aday olanlara yüklendi: "Ahlaki değil"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir partiden milletvekili olunabilir, belediye başkanı olunabilir eyvallah. Ama bir belediye başkanı neden beni seçmediniz deyip başka bir yere gidiyorsa ahlaki değil, doğru değil bu" dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesi miting yapmak için Marmaris’e geldi. 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda gerçekleşen mitingde partililere seslenen Kılıçdaroğlu, CHP’den ayrılıp başka partilerden adaylıklarını açıklayanlara yüklendi. Partiden, ‘beni neden aday göstermediniz’ deyip ayrılmaları ahlaki bulmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bir partiden milletvekili olunabilir, belediye başkanı olunabilir eyvallah. Ama bir belediye başkanı neden beni seçmediniz deyip başka bir yere gidiyorsa ahlaki değil, doğru değil bu. Önemli olan kurumsal yapıdır. Hepimiz şöyle ya da böyle gelip gideriz. Ama Gazi Mustafa Kemal’in emaneti yaşatmak, CHP’yi yaşatmak demokrasiyi güçlendirmek, hepimizin ortak görevidir. Ben olmazsam belediye başkanlığı olmaz, ben olmazsam milletvekilliği olmaz demek doğru değil. Asla doğru bulmuyorum, bu tür insanların topluma, beldeye, bir büyükşehire, bir ilçeye doğru dürüst hizmet edeceğine inanmıyorum. Bireysel çıkışları asla doğru bulmuyorum. Bizim kurumsal kimliğimiz var ve o şekilde yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu partiden ayrılıp aday olanlara yüklendi:

Kılıçdaroğlu partiden ayrılıp aday olanlara yüklendi:

Kılıçdaroğlu partiden ayrılıp aday olanlara yüklendi:

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