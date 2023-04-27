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Kılıçdaroğlu "Sakın unuttum sanmayın" diyerek duyurdu: 14 Mayıs'tan sonra Balıkesir'e...

27.04.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'deki mitingde konuşan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri kazanması halinde Balıkesir'e İstiklal Madalyası vereceklerini duyurdu. Kılıçdaroğlu "Sakın unuttum sanmayın Balıkesir'e İstiklal Madalyası vereceğiz. Bay Kemal sözünden dönmez." dedi.

Kılıçdaroğlu "Sakın unuttum sanmayın" diyerek duyurdu: 14 Mayıs'tan sonra Balıkesir'e...

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'deki mitingde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları DEVA lideri Ali Babacan, ABB Yardımcısı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri kazanması halinde Balıkesir'e İstiklal Madalyası vereceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu "Sakın unuttum sanmayın Balıkesir'e İstiklal Madalyası vereceğiz. Bay Kemal sözünden dönmez" diye konuştu. 100 bin öğretmen ataması yapacaklarını bir kez daha söyleyen Kılıçdaroğlu "Bütün köy okullarını açacağız. Öğrenci ile öğretmeni buluşturacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle;

"BALIKESİR'E İSTİKLAL MADALYASI VERECEĞİZ"

"-Türkiye'nin makus talihini bu meydanda yeneceğiz. Tıpkı atalarımızın yendiği gibi. Daha önce buraya geldiğimde söylemiştim, sakın unuttum sanmayın Balıkesir'e İstiklal Madalyası vereceğiz. Bay Kemal sözünden dönmez.

-85 milyon bir olduğu Türkiye'yi inşa edeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Söz veriyorum 6 lider birlikteyiz hepimiz bu ülkede huzur olmasını istiyoruz.

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-Bu bölgenin şikayetlerini de biliyorum. Böyle zengin bir coğrafyada çiftçinin zarar etmesine nasıl izin verilir. Her şey dışarıdan geliyor. Bizim insanımız kazanacak. Bay Kemal vatandaş için çalışacak. Bizim için yandaş değiş vatandaş önemli.

-Göreceksiniz ayrımcılığı, ötekileştirmeyi bitireceğiz. 85 milyon birlikte kazanacağız. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bay Kemal sözü.

100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

  • 100 bin öğretmen atamasını Cumhuriyetimizin 100. yılında yapacağız. Bütün köy okullarını açacağız. Öğrenci ile öğretmeni buluşturacağız. Öğretmeni de köyde olacak. Ziraat teknisyeni ve mühendisi de köyde olacak. Çiftçi asla zarar etmeyecek.

  • Sözüm sözde emekliye iki bayramda asgari ücret kadar bir ikramiye vereceğiz. Seçimlerden sonra göreceksiniz bankaya gireceksiniz ve her emekli 15 bin TL parası olduğunu görecek.

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"SURİYELİLERİ İKİ YIL İÖERİSİNDE GÖNDERECEĞİZ"

  • İki yıl içerisinde Suriyelileri ülkelerine göndereceğiz. Bay Kemal gönderecek. Göreceksiniz.

ÇİFTÇİLERE ÜCRETSİZ ELEKTRİK

  • Önce Şanlıurfa'dan başlayacağız sonra bütün çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğiz. GÜneş enerjisiyle bunu yapacağız. Denizli'de Antalya'da bunu yaptık. Göreceksiniz daha fazlasını yapacağız.
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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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