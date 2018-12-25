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Kılıçdaroğlu: Sanatçıdır, eleştirme hakkı vardır

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.12.2018 15:42 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sanatın 7 dalında sanatçılar, boy gösterirler.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sanatın 7 dalında sanatçılar, boy gösterirler. Onlar, gücün önüne eğilmez. Eğilene 'sanatçı' denmez. Erdoğan, 'Ben cumhurbaşkanıyım beni kimse eleştiremez' diyor. İyi de sen o koltuğa şartları kendi lehine çevirerek geldin. Sen 80 milyona 'Haddini bil' diyorsun. Birisi de sana 'Haddini bil' desin. Sanatçıdır, eleştirme hakkı vardır" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Kendisine şükran borçluyuz. Demokrasiyi gerçek anlamda ülkemize getirdi" dedi. Mustafa Kemal Atatürk'e saldırmak isteyenlerin, İnönü üzerinden yola çıktıklarını kaydeden Kılıçdaoğlu, "İsmet İnönü, bu ülkenin bağımsızlığının harcını ilk karanlardan biridir. Kendisine şükran borçluyuz. Tek parti yönetimini çok partili bir düzene kavuşturan liderdir. Ender demokrasi sevdalılarından biridir. 14 Mart 1950'de 'Çok partili hayatı seçmiş bulunuyoruz' diyecek kadar hoşgörülü bir devlet adamı. Mustafa Kemal'e saldırmak isteyenler, İnönü'den yola çıkıyorlar. Bazı çevreler, hala kin ve öfke kusuyorsa oturup, bunu düşünmemiz gerekir. Ölenin arkasından rahmet okunur. Bu kadar hizmetler yapmış bir kişinin arkasından halen kin ve öfke kusuyorlarsa oturup, düşünmemiz lazım. İnancımızda da doğru değil. Ölenin arkasından rahmet okunur" diye konuştu.
'SANATÇILAR, GÜCÜN ÖNÜNE EĞİLMEZ'
CHP lideri Kılıçdaroğlu, sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkındaki soruşturmalarla ilgili de açıklamalarda bulundu. Sanatçıların, özü itibarıyla demokrasiyi sağladıklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Sanatçı, dik durur ve onuruyla durur. 'Demokrasi' demek, eleştiriye tahammül rejimi demektir. Sanatın 7 dalında sanatçılar, boy gösterirler. Onlar, gücün önüne eğilmez. Eğilene 'sanatçı' denmez. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen iki değerli sanatçımız. Bunların hem tiyatro hem de sinemada kalıcı eserleri var. 1970'li yıllarda Devekuşu Kabare vardı. Siyasetçiler de gelirdi oraya. Kendilerini hicveden sanatçıları izlerlerdi. Erdoğan, 'Ben cumhurbaşkanıyım, beni kimse eleştiremez' diyor. İyi de sen o koltuğa şartları kendi lehine çevirerek, geldin. O koltuğa meşru şekilde mi geldin? Sen 80 milyona 'Haddini bil' diyorsun. Birisi de sana 'Haddini bil' desin. Sanatçıdır, eleştirme hakkı vardır; ama siz eleştiriye tahammül edemiyorsunuz. Çıkıyorsunuz, talimat veriyorsunuz. Hitler de o talimatı veriyordu. Benim cumhurbaşkanım değilsin. Nasıl seçimle geldiğini ben gayet iyi biliyorum. Zorbalığı, estirdiğin korkuyu gayet iyi biliyorum. Müsveddenin ne olduğunu öğrenmek istiyorsan aynaya bak, göreceksin kardeşim."
'2019 BÜTÇESİ, TEFECİLERE HİZMET EDEN BÜTÇE'
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 2019 Mali Yılı Bütçesi'ni değerlendiren de Kılıçdaroğlu, "Bu bütçe vatandaşa bir şey getirmiyor. Tefecilere hizmet eden bir bütçedir. 2019 Yılı Bütçesi AK Parti ve MHP'nin verdiği oylarla kabul edildi. Çalışanların yüzde 40'ı asgari ücretle geçiniyor. Bu bütçe asgari ücretin altında çalışan 1 milyon 800 bin işçiye bir şey veriyor mu? Hiçbir şey. İnşaat işçileri borç para dileniyor. Çöpten kağıt toplayanlar, mevsimlik işçiler nasıl geçiniyorlar? Bunların sözcüsü biziz. Halkı için mücadele eden partilere her zaman saygım var; ama cebi için çalışanlara 'Dur' demek zorundayız" dedi.
'ASGARİ ÜCRET' ELEŞTİRİSİ
Kılıçdaroğlu, bugün açıklanan asgari ücretle ilgili ise "Asgari ücret neden 2 bin 200 lira değil de 2 bin 20 lira? 2 bin 200 lirayı 1 Ocak'tan itibaren bütün belediyelerdeki işçilerimiz alacak. Yeni seçildiğimiz belediyelerde de çalışanlar 2 bin 200 lira alacak. Üstelik ocak ile mart arasındaki farkı da vereceğiz. Kimseyi de işten çıkarmayacağız" diye konuştu.
'DIŞARIDAN YÖNETİLEN İKTİDARLA KARŞI KARŞIYAYIZ'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini değerlendirirken, "Dışarıdan yönetilen bir iktidarla karşı karşıyayız. Şimdi yeni bir tezgah kurdular. Netanyahu'ya diyorlar ki 'O seni, sen de Erdoğan'ı kötülesin'. Orada da seçim var, burada da var. Al tekke, ver külah. Sen bu kadar Netanyahu'ya kızıyorsan damadını neden İsrail'e gönderdin? Ne işi var? Neyin pazarlığını yapıyordu? Türkiye'nin sömürülmesiyle karşı karşıyayız. Batı şunu biliyor. 'Bize en işe yarayan Erdoğan'dır'. 'Faiz yükselt' diyoruz, yükseltiyor. Alt tekke ver, külah; yola devam ediyorlar. Halkı kandırıyorlar. Türkiye’nin sömürülmesi üzerine bir tezgah içindeyiz" dedi.

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