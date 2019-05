Kılıçdaroğlu: Sandığa gideceğiz, adaleti yeniden sağlayacağız

Nedim KOVAN- Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ayın 23'ünde hep beraber tatil yok, bir yerlere gitmek yok. Sandığa gideceğiz, adaleti yeniden sağlayacağız. Ekrem başkanı layık olduğu koltuğa yeniden oturtacağız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geldiği Samsun'da, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Atakum Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde basına kapalı yapılan MYK Toplantısı'nın ardından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, halka seslendi. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz da 'Bağımsız Türkiye'nin 100'ü' başlıklı bildiriyi okudu.

Toplantı sonunda hitap eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ekrem başkan söyledi. Her birinizin mutlaka İstanbul'da bir yakını vardır. Her birinizden bir telefon açacaksınız, konuşacaksınız. Her birinizden bunu bekliyorum. Diyeceksiniz ki 'Halktan birisi, kul hakkı yemeyenden, dürüstlükten birisi İstanbul'da büyükşehir belediye başkanı olmuş. 18 gün belediye başkanlığı yaptı'. Diyorlar ki '18 günde ne yaptın?'. 18 günde aldığı kararlarla İstanbul'un fakirinin, fukarasının yanında olduğunu gösterdi. Yaşanabilir bir İstanbul, bunların tamamını yapacağız. Bizim kitabımızda kavga, kin duyma yok. Yüreğimizde insan sevgisi var. AK Parti'li kardeşlerime, senin de vicdanına sesleniyorum. Eğer bir hak, vatandaşın verdiği bir hak kapalı kapılar ardında 18 gün sonra o hak o kişinin elinden alınmışsa Hakk'a, hukuka, adalete inanıyorsan sandığa gideceksin. Hakkı, hukuku sahibine Ekrem başkana iade edeceksin. Kapalı kapılar ardında adaletin terazisini bozdular. Ayın 23'ünde hep beraber tatil yok, bir yerlere gitmek yok. Sandığa gideceğiz adaleti yeniden sağlayacağız. Ekrem başkanı layık olduğu koltuğa yeniden oturtacağız" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu da seçimde kazanacaklarından şüphe duymadıklarını belirterek, "Hiç kimseyi ötekileştirmeden, dışarıda bırakmadan yolumuza devam edeceğiz. Sizlerden özellikle Samsunlu hemşehrilerimle bu güzel tarihi anda bir yardım istiyorum. Sizler Samsunlular olarak İstanbul'da yaşayan yakınlarınızı arayarak, bana destek olmalarını söylemenizi istiyorum. Bu süreç sadece milletçe İstanbul'u kazanma süreci değil; demokrasimize verilen zararı tamir etme sürecidir. Bu süreci hep birlikte kazanacağımızdan hiç şüphe duymuyorum. Son olarak sizlere müjdelemek istiyorum ki her şey çok güzel olacak" dedi.