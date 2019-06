Kılıçdaroğlu: Sandık başındakilere oy kullanacakların isim listesini vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran'da yenilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili, "23'ünde sandık başında görev yapacak arkadaşlarımıza, o sandıkta oy kullanacakların isim listesini vereceğiz. Niçin ? 23 sabahı bile seçim listelerinde oynayabilirler. 'Seçmenin gelip imza attığı listeyi kontrol edin' diyeceğiz. Aynısı mı değil mi; her şeyi kontrol edeceğiz, her şeyi denetleyeceğiz" dedi.

'BULANA NOBEL VERECEKLER'

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçiminin iptaline ilişkin kararına da değinerek, "Aynı sandık, aynı heyet, aynı zarf. Nasıl oluyor da 3'ü kabul, 1'i ret oluyor? Bunu halen keşfetmiş değiliz. Bulana Nobel ödülü verecekler. 23'ünde sandık başında görev yapacak arkadaşlarımıza bir broşür vereceğiz. O sandıkta oy kullanacakların isim listesini vereceğiz. Niçin? 23 sabahı bile seçim listelerinde oynayabilirler. 'Seçmenin gelip imza attığı listeyi kontrol edin' diyeceğiz, aynısı mı değil mi? Her şeyi kontrol edeceğiz, her şeyi denetleyeceğiz ve emin olun her şey çok güzel olacak. Ekrem bey projelerini açıkladı. 'İstanbul’u yaşanabilir bir kent yapacağım, İstanbul’da yoksulluğu bitireceğim' diyor. 'İstanbul’u yeşile boğacağım, bütün İstanbul’u kucaklayacağım. Kazanan ben değil, 16 milyon İstanbullu kazanacak' diyor. O nedenle 23'ünde hepimizin görevleri var. Tatile gidenlerin de bir an önce dönmesi ve oylarını kullanmaları lazım. Her şey çok güzel olacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Nursima ÖZONUR/ ANKARA, (DHA)