Kılıçdaroğlu: Saray Hükümeti kangrenli bacaktır

"Bu Saray Hükümeti artık kangrenli bacaktır" diyen Kılıçdaroğlu "Seçim istiyoruz" dedi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Lirası'nın değer kaybına ve artan enflasyona Twitter üzerinden tepki gösterdi. TÜSİAD Başkanı'nı (Simone Kaslowski) aradığını söyleyen Kılıçdaroğlu "Ülke yangın yeri. Aklî melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli'nin tek yapması gereken, kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleridir" ifadelerini kullandı.

"Bu Saray Hükümeti artık kangrenli bacaktır" diyen Kılıçdaroğlu "Susma zamanı değil, vatanını seven herkes konuşmalı. Tüm vücut kangren olduktan sonra, konuşsanız da bir anlamı olmayacak. Utancı giden kimsenin kalbi ölürmüş. Bu Saray ve şürekasının utanması yoktur, kalbi yoktur. Bu zulmü bitireceğiz!" dedi.

DW / EC, TY

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