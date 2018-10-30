Kılıçdaroğlu: Şehitlerin hakkını ararken ben suçlanıyorum (1)

ANKARA,(DHA)-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olması ile ilgili olarak, "21'inci yüzyıldayız. Elin oğlu eksi 40 derecede denize giriyor. Ekim ayındayız, ben buna isyan ediyorum. Şehitlerin hakkını ararken ben suçlanıyorum, ağrıma giden bu" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'nde partisinin grup toplantısında konuştu. Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Şehidin babasıyla konuştuğumda şu bilgiyi aldım. Hiç kimse aramamış, mezarlıklar müdürü arıyor 'oğlunuz donarak öldü, mezarını hazırladık' diye. İçimde derin bir acı hissettim. Nasıl oluyor da böyle bir şey olabilir. 'Bunun hesabını birilerinin vermesi lazım' dedim. Yanlış mı söylüyorum. Ben şehidin hakkını savunuyorum. Annenin, babasın hakkını savunuyorum. 'Sen şehadetten ne anlarsın' diyor sevgili Erdoğan. Ben çok şey anlarım. Bu ülke için hayatını verenlerin, hangi koşullarda askerlik yaptıklarını çok iyi bilirim ben. Senin gitmediğin yerlere gittim. Eksi 35-40 derecede nöbet bekleyen askerlerle beraber oldum. Onlarla yemek yedim ben. Afrin'e gidenlerle beraber oldum ben. Senin bilmediğin bir şey yaptım ben. Bu ülkenin kahraman ordusunun rütbesini benim oğlum giydi, ya senin oğlun ne yaptı. Ben ve partim CHP şehitler arasında ayrım yapmaz. Ama sen şehitler arasında ayrım yaptın. 15 Temmuz şehitleri için para toplandı. Ne oldu bu para. Niye şehit yakınlarına verilmiyor. Ne oldu bu para sevgili Erdoğan. Bak ben şehitlerin hakkını ve hukukunu savunuyorum. 15 Temmuz'dan bu yana ne oldu bu para. Bir uyku tulumu da veremediniz mi bu askere. 21'inci yüzyıldayız. Elin oğlu eksi 40 derecede denize giriyor. Ekim ayındayız, ben buna isyan ediyorum. Şehitlerin hakkını ararken ben suçlanıyorum, ağrıma giden bu" dedi. 'BU KATİLLERİN ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK YURT DIŞINA GİTMESİNE NİÇİN İZİN VERDİN' Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürülmesi ile ilgili olarak ise, Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Bu katillerin elini kolunu sallayarak yurt dışına gitmesine niçin izin verdin. Ben bu soruyu sorum geçen hafta. Üstelik bunların hiç birinin dokunulmazlıkları yok. Neden ve hangi gerekçe ile izin verdin. Bir cevap yok, beni suçluyor. Şimdi diyor ki, 'onları bize gönderin biz burada yargılayacağız.' Onlarda diyor ki göndermiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin onuru haysiyeti incinmiştir. Katilleri serbest bırakılması affedilecek bir şey değildir. Türk milletinin onuruyla oynayan kişinin o makamdan derhal ayrılması gerekiyor" 'TAMAMEN UYDURMA' "Emeklilikte yaşa takılanlar bizim de hakkımız var diyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Hakkımız elimizden alındı, hakkımızı teslim edin' diyor. Erdoğan maliyet 750 milyar lira diyor. Tamamen uydurma. 'Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz dönemde fırsatçılar ve bunlar türedi' diyor. Sen 46 yaşında emekli oluyorsun o da diyor 'ben de 46 yaşında emekli olayım' diye. Kendi vatandaşına 'türedi' diyen tek kişi var o da Erdoğan'dır. Suriyelilere 35 milyar lira harcarsın hak arayana da 'türedi' dersin. Senin yazlık, kışlık, uçan sarayın var. Garibanın nesi var? SGK bunu kaldıramazmış. Sosyal Güvenlik Kurumu'nu batıranlar bunlar" ERDOĞAN'A 3 SORU YÖNELTTİ İstanbul havaalanının dün açıldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: "Yapılan her yatırımın arkasında bir alın teri vardır. Ve o emeğin de hakkını vereceksin. Burada kaç kişinin çalıştığını, kaç kişinin iş kazası sonucu öldüğünü kimse bilmiyor. Kaça mal olduğunu da kimse bilmiyor. Bir şeyi çok iyi biliyoruz, burada çalışıp hak arayan 31 işçi şu anda hapiste. Burada bir tereddüt yok. Bu işçiler 'maaşlarımızı tam ödeyin sigortamızı yapın, tahta kurularını engelleyin, servis olsun işimize zamanında gelelim' diyorlardı. Erdoğan'ın cevaplaması için 3 soru soracağım. Hangi gerekçeyle sözleşme hükümleri değiştirilerek 4.5 milyar avro finansman garantisi verilmiştir? İkinci soru en genç haziran 2013'te havalimanı yeri müteahhitlere teslim edilecekti. 2 yıllık gecikmede 2 milyar 90 milyon avro zarar, bu para ödendi mi? Şartnameye göre havalimanının kotu denizden 90 metre yükseğe olması lazım, 60 metreye düşürdüler. Şirketin bundan elde ettiği 1.3 milyar avroluk kazanç devlete geri ödendi mi?"

