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Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti, Hürriyet özür diledi

08.04.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok sert tepki gösterdiği haber nedeniyle özür diledi.

Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti, Hürriyet özür diledi

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayımlanan bildiride imzası olan emekli amirallerin CHP üyesi yakınlarının listesinin paylaşıldığı ve "fişleme" tepkilerine neden olan haber için okurlarından özür diledi.

Hakan bugünkü köşe yazısında "İnternet haberciliğinin kendine özgü hızının yol açtığı bir hız kazasıydı bu haber." ifadelerine yer verirken; bu haber nedeniyle mağdur olan herkesten özür dilediklerini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Hürriyet'in internet sayfasında yer alan "Darbe bildirisini imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı" haberi gündem yaratmış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu söz konusu habere çok sert tepki göstermişti.

Partisinin grup toplantısında Hürriyet gazetesine sert sözlerle yüklenen Kılıçdaroğlu "Bir parça itibarı olan Hürriyet gazetesi üzerinden CHP’ye saldırmaya çalışıyorlar. O gazetenin geçmişine üzülüyor insan. Medyanın gerçekten amiral gemisiydi. Şimdi kuyrukta sandal bile olamadı. Gündem yaratıyor sözde." ifadelerini kullanmıştı.


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Ahmet Hakan Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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