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  4. Kılıçdaroğlu, Siteler esnafını ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Siteler esnafını ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2020 18:22 | Son Güncelleme

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Siteler'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Siteler'de esnaf ziyaretinde bulundu.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Siteler'de esnafı ziyaret etti, sohbet ederek, sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Ankara Mobilyacılar Lakeciler Odası üyeleri ile de buluştu, konuşma yaptı. Esnafın sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu'na İl Başkanı Rıfkı Güvener ve Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da eşlik etti.

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