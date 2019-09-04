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Kılıçdaroğlu Sivas’ta gerçekleştirilen PM toplantısında konuştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2019 12:10 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresinin 100.

Kılıçdaroğlu Sivas’ta gerçekleştirilen PM toplantısında konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresinin 100. yıl dönümü dolayısı ile Sivas’ta gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) Toplantısında konuştu.
CHP PM Toplantısı 4 Eylül Sivas Kongresinin 100. yıl dönümü dolayısı ile Sivas’ta düzenlendi. Toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresinin 100. yıl dönümünde milli mücadeleye hizmet etmiş Sivaslılar başta olmak üzere herkese teşekkür etti. Kurtuluş Savaşı ve öncesindeki gelişmeleri özetleyen Kılıçdaroğlu, Atatürk dönemindeki kalkınma hamlelerinden bahsetti.
Güncel siyasete de değinen CHP lideri, iktidara beş çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’ye kaşı sorumlu olan bir partinin genel başkanı olarak buradan mevcut yönetime 5 temel konuda çağrı yapmak istiyorum. Mademki 100. yıldayız, mademki Sivas’tayız, mademki ilk kurultayımızın yapıldığı yerdeyiz, mademki manda burada reddedilmiştir, mademki burada bağımsızlık savunulmuştur o zaman bize de belli konularda çağrı yapma görevi düşmektedir. Birincisi, kesinlikle ve kesinlikle cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Cumhurbaşkanının tarafsızlığını savunmamızın nedeni şudur; cumhurbaşkanları devletin sigortasıdır. Siyasi partiler arasında bir sorun çıkarsa, anlaşamazlarsa cumhurbaşkanı bunları davet eder der ki ‘hangi konuda siz anlaşamıyorsunuz, oturun anlaşın, ben de başkanlık yapacağım’ der. Böyle bir organ şu anda Türkiye’de yok. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti’nin sigortası yok. Bir cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olamaz” dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan 5 çağrı
Kılıçdaroğlu, ilk maddede kuvvetler ayrılığı ilkesinin tahsisi ve şeffaf yönetim talebini seslendirerek, “İkinci çağrımız güçler ayrılığı ilkesidir. Dünyada sağlıklı işleyen tüm demokrasilerde güç kontrol edilir. Kontrolsüz güç olmaz. Kontrolsüz güç güç değildir; baskı aracıdır. Ne ile kontrol ediyorsunuz gücü; yasama organı ile, yürütme organı ile yargı organı ile. Bunlar eşit ama birbirini denetliyorlar. Birinin hatasını diğeri telafi edebiliyor. Şimdi hatayı telafi edecek makam yok. Yanlışı söyleyecek makam yok” diye konuştu.

“Ekonomik sosyal konsey toplansın”
Kılıçdaroğlu 3. çağrısında ise devlet idaresinde şeffaflıktan söz etti ve hükümetin topladığı vergileri harcadığı yerlerin açıklanması gerektiğini savundu. 4. çağrı olarak ekonomik sosyal konseyin toplanmasını isteyen CHP lideri; 5. çağrı olarak da dövizle verilen garantilerin Türk lirasına çevrilmesini istedi.
Toplantının ilerleyen bölümleri basına kapalı gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu Sivas’ta gerçekleştirilen PM toplantısında konuştu

Kılıçdaroğlu Sivas’ta gerçekleştirilen PM toplantısında konuştu

Kılıçdaroğlu Sivas’ta gerçekleştirilen PM toplantısında konuştu

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