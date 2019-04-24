Kılıçdaroğlu: Siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit cenazesinde kendisine yumruk atan Osman Sargün'ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasıyla ilgili, "Bir siyasal baskı olmasa, böyle bir tablo ortaya çıkmaz" dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Uysal ve Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu.

'DEMOKRASİMİZİN OKSİJENİ TÜKENMEK ÜZERE'

DP Genel Başkanı Uysal, hem 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunmak, hem de ülkenin içinde bulunduğu siyasi iklimi değerlendirmek üzere böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün, Türkiye'de üzülerek ifade ediyorum; demokrasimizin oksijeni tükenmek üzeredir. Siyasi rekabetin, partilerin, aktörlerin arasındaki meşru çizgilerin bilerek ve isteyerek silinmeye çalışıldığı bir dönemin içerisindeyiz. Bütün bunlara rağmen bir yerel seçimi geride bıraktık. Acılarda bile bir araya gelemez hale getirilmek istenen, ortak paydayı, müşterek değerlerin, siyasi alanda bir rekabet unsuru haline getirilmek istenildiğini görüyoruz. Hepimizin ortak çabası, Türkiye'nin meselelerini demokratik kanallara aktarabilmesidir."