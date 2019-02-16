CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Siyasete kutuplaşma penceresinden asla bakmadım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Kulübü Derneğince Ankara Konağı’nda düzenlenen toplantıya katıldı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, “Ankara’yı ayağa kaldırmak, güçlendirmek zorundayız. Ankara, bir Paris’le, bir Moskova’yla, bir Londra’yla yarışmalı. Ankara’ya neden turist gelmiyor? Ankara, dünyanın en önemli müzesini bünyesinde tutan bir kenttir” ifadesini kullandı.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ı Beypazarı Belediye Başkanı olduğu dönemden beri tanıdığını anlatan Kılıçdaroğlu, “Evet, bir seçime gidiyoruz ama ne seçimine gidiyoruz? Bir kavga, mücadele seçimi mi, hayır. Kendi kültürümüzü korumak, tarihimize sahip çıkmak, kendi insanımıza hesap vermek istiyoruz. Çünkü harcadığımız paraların tamamı millete ait. Millete ait parayı harcayacaksın, hesap vermeyeceksin, olmaz. Nedir bu işin özü, kul hakkı yememektir. Vatandaştan topladığınız paranın hesabını vatandaşa vermiyorsanız kul hakkı yiyorsunuz demektir” diye konuştu.